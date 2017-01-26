Возмутительные истории белорусов, объявленных «тунеядцами» 30 26.01.2017, 11:59

9,885

Кампания против скандального декрета набирает обороты.

Люди, которых налоговики записали в «тунеядцы» возмущены не только необоснованными поборами, но и оскорбительным отношением властей. В письмах, которые пачками приходят в правозащитный центр «Правовая помощь населению», «тунеядцы» делятся своими житейскими историями, пишет belprauda.org.

Вчерашние солдаты

Дмитрий:

— 20 мая 2015 года пришел из армии, а 4 июня устроился на прежнее место работы, но предприятие еле-еле держалось на плаву. Я не работал 4 месяца и просидел без работы четыре месяца: в нашем городке работы нет вообще.

Граждане с определенными болезнями, которые из-за ограничений не могут найти работу

Ирина:

- Мне пришло письмо о «тунеядстве». Я не знаю, что делать в такой ситуации. У меня ребенок 10 лет. Я состою на учете по ВИЧ-инфекции. Много разных трудностей в связи с этим. Я все равно должна платить налог, несмотря на то, что работу сложно найти даже здоровому человеку.

Вячеслав:

- Я в 2015 году состоял на учете у нарколога. Мне не подписывали медкомиссию по моей специальности, а других специальностей у меня нет, а без «корочек» на работу не устроиться. По моей специальности предлагали много вакансий, но нарколог не подписывал комиссию. Получается, что государство мне само запретило работать, а теперь хочет содрать с меня налог. Я сходил в налоговую, объяснил ситуацию, но они сказали, что это не причина, что надо было работать не по специальности. Я им объясняю, что людей со стажем и всеми документами не хотят брать, а без документов тем более. Кое-как перебиваюсь подработками. Что делать? Я платить никак не могу, так у меня двое детей, а зарплата — копеечная.

Женщины, решившие стать мамами

Юлия:

- Мне пришло письмо о том, что я «тунеядка». Последний раз работала 15 марта, а 20 октября 2015 года ушла в декретный отпуск. Ходила в налоговую: там сказали, что надо уплатить налог.

Надежда:

- Мне 20 лет. Я замужем, у меня есть ребенок, которому в этом месяце исполнился только год. Мне пришло письмо из налоговой, чтобы я заплатила налог. В 2015 году я не работала. Сначала меня не брали на работу, ссылались на мой возраст (мне было 18), беременность и отсутствие образования. В апреле 2015 году я потеряла ребенка на пятом месяце. И с мая по ноябрь мы уехали на дачу к свекру — обрабатывать им землю, т.к. живем мы в их квартире и, естественно, пока зависим от них. Вернувшись в город, я сознательно не устраивалась на работу: я была снова беременна. Был как раз 4-5 месяц, и я боялась потерять и этого ребенка. В итоге ребенок все равно родился раньше срока, на шестом месяце, но выжил. Я просто не могу заплатить этот налог, мне деньги нужны на реабилитацию ребенка, т.к. нам оформляют инвалидность и ДЦП..

Домохозяйки

Наталья:

— Я мать троих детей: 21, 16 и 15 лет. На работу не брали сначала, мотивируя тем, что маленькие дети, потом говорили, что дети будут болеть, а сейчас попросту муж этого не хочет. Всю семью содержит муж (дети учатся: старший в техникуме, младшие — в колледже). Скажите, пожалуйста, что мне делать с «письмом счастья»?

Наталья:

- Живем мы в городе Хойники Гомельской области, т.е. в забытой богом глуши, где практически нет работы. Именно поэтому я и стала домохозяйкой. В налоговой вразумительных ответов мне не дали, сказали, что могу платить частями и дали срок до 20 февраля. Еще уточняли, не езжу ли я на заработки в Россию. Семья у нас состоит из трех человек, сын – студент, работает только муж.

Уход за больными родственниками

Светлана:

- В 2015 году не хватило 1 дня до 183 рабочих дней (в 2015 году работала с 1 января по 31 марта, с 1 октября по 31 декабря и по сей день). Я обратилась в налоговую, говорю, полгода «отработки» у меня есть, на что мне ответили: «машина посчитала». В апреле 2015 года тяжело заболела свекровь (рак), а в июле умерла. В период летних отпусков тоже сложно было найти работу.

Ирина:

—Меня тоже зачислили в число «тунеядок», хотя я ухаживаю за своей больной матерью, которой 87 лет. Мама уже давно болеет различными заболеваниями, и я ее забрала к себе, чтобы за ней ухаживать. А в 2014 году у мамы обнаружили рак прямой кишки. Операцию ей не сделали из-за опасения врачей, что операцию она не перенесет. Со страшным диагнозом нас отправили домой. Все это время я за ней ухаживала, как любая нормальная дочь. В апреле я обратилась в поликлинику, чтобы оформить маме группу. Пока врачи обследовали маму, прошло почти 3 месяца. 30 июня 2015 года маме дали 1 группу инвалидности. Пока эти документы дошли до соцзащиты, и они рассматривали вопрос ухода за ней, еще прошло время. И только с 16 июля 2015 года мне назначили пособие по уходу за инвалидом.

Когда пришло письмо из налоговой, я позвонила, объяснила ситуацию, однако от меня потребовали заплатить 360 рублей налога или обратиться в исполком, что я и сделала. Там попросили справку о зарплате мужа и другие документы. В итоге мне отказали в освобождении от налога, исходя из имущественного положения; как я поняла, муж зарабатывает среднестатистическую зарплату, значит, может оплатить налог. Только я не понимаю, причем тут муж? Я бы сама работала, если бы не больная мама. Их подачки, пособия мне не нужны. Меня, мать двоих детей (младшему — только 11 лет), бабушку, у которой есть внук, дочь, которая заботится и ухаживает за своей больной матерью, сделали «тунеядкой» и «иждивенкой».

Выпускники

Светлана:

- Моя дочь получила письмо об уплате налога о «тунеядстве». Она в 2014 году закончила колледж и в этом же году поступила в ВУЗ на платной основе. На работу не брали, так как не было ни стажа, ни опыта. Она заполняла анкеты, ездила на собеседования, но безрезультатно. Я, ее мама, оплачиваю ее учебу, хотя сама нахожусь в декретном отпуске с четвертым ребенком. Дочь устроилась на работу в середине 2016 года. Подскажите, пожалуйста, что делать?

Беженцы из зоны боевых действий в Украине

Юрий:

- Моя супруга является гражданкой Украины (проживала в Донецке). С началом войны она переехала ко мне в Беларусь. Ей пришло извещение на уплату налога (ей не хватило 23 рабочих дня, чтобы не платить налог). У моей жены есть вид на жительство. Поясните ситуацию: законны ли требования налоговой? Что делать? Сам я написал жалобу в налоговую на нарушение конституционных прав.

Елена:

— Я с мужем и ребенком переехали из Украины в Беларусь в ноябре 2015 года (ребенок родился 22.08.2013). Живем в самой глуши страны. В деревне около 300 жителей. Муж работает в колхозе трактористом, а я не работаю. Четыре месяца назад отдали ребенка в сад, а теперь этот декрет. В Беларуси я не получаю никакой социальной помощи, и не получала. В больницу вообще дверь закрыта, за все надо платить втридорога. Хотя в законе пишется: если у нас есть вид на жительство, то мы приравниваемся к гражданам Беларуси, и медицина — наравне с гражданами Беларуси. Но это неправда. Мы снимаем жилье в колхозном доме. Работу ищу, но пока ничего. До города полтора часа автобусом добираться, что тоже не выход. Возвращаться в Украину? Там тоже ничего не ждет.

Деревенские жители также в списках «тунеядцев»

Анна:

- Я живу в сельской местности. Оставшись без работы, я занимаюсь подсобным хозяйством. Обрабатываю 35 соток земли и выращиваю свиней. Тем самым кормлю не только себя, но и семьи своих детей. Снабжаю их мясом, салом, колбасами, а также овощными солениями и варениями. Разве можно такого человека называть «тунеядцем»?

Евгений:

— Живу в Гродненской области, в Волковысском районе. Я не работаю. Но, конечно, не сижу на месте, а ищу работу. Живу я с родителями. Есть хозяйство: корова, поросята, куры. Помогаю по хозяйству и занимаюсь домашними делами, но мне пришло извещение об уплате налога. Сельсовет говорит, что надо отдельно мне заключить договор на ведение личного подсобного хозяйства, и тогда я не буду считаться «тунеядцем». Встает вопрос: а у меня в огороде какое хозяйство и чье?

Комментирует руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек:

- Налоговики не справляются с потоком жалоб на «письма счастья». Что люди пишут чиновникам?

Каждое письмо – это жизнь обычного белоруса. К сожалению, на белорусском телевидении не говорят, как живут обычные граждане. Но есть независимые интернет-ресурсы, социальные сети, видеоканал Ютуб.

Из 440 тысяч разосланных «писем счастья» только 35 тысяч граждан оплатили налог. Почему люди не платят? Все просто. Этот декрет объединил белорусов — как бедных, так и обеспеченных. Государство перешло черту в оскорблении и унижении собственных граждан.

Уже два месяца наша общественная приемная работает с гражданами. Правозащитный центр «Правовая помощь населению» получил около 1 100 писем и звонков. Каждое письмо – это человеческая жизнь – с радостями, проблемами и бедами.

Мы надеемся, что представители власти все-таки примут решение отменить данный декрет, который устанавливает принудительный труд в Беларуси.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».