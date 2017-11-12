Брест «захватили» роботы 3 12.11.2017, 18:38

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У жителей города есть возможность посетить уникальную интерактивную выставку роботов.

В субботу торговый центр «Дидас Персия» на Советской, превратился в самый настоящий робопарк. Такого количества людей здесь давненько не было. Дети, молодежь, взрослые – все спешили на уникальную интерактивную выставку роботов, пишет vb.by.

Экспонаты удивляли даже тех, кто неплохо разбирается в технике. Эти чудеса инженерной мысли умеют ходить, петь, говорить, обниматься... Они умны и даже эмоциональны. Например, робот Cozmo наделен искусственным интеллектом, благодаря которому способен злиться или радоваться, а робот-динозавр, идеально присмотрит за маленькими детьми и никому их не даст в обиду.

Интересного и необычного на выставке много. Удивительные изобретения привезли из Канады, Япония, США, Великобритании, Индонезии и других стран. Всего роботов – около 50 штук, и каждый из них уникален. Экспонаты размером от 10 сантиметров до 2 метров. У каждого робота дежурят экскурсоводы, которые и рассказывают об изобретениях.

Посетители то и дело фотографировались с роботами. Взрослым было интересно пообщаться с ними на разные темы. Например: спрашивали о путешествиях, а правильном образе жизни, и новинках кинематографа. Дети же на время забыли про родителей и играли в разные игры с «железными товарищами». Они стреляли из электронного оружия в пауков, путешествовали с помощью шлема в виртуальной реальности, но самую большую радость, похоже, доставлял малышам железный щенок. Он как живой играл в догонялки, тявкал и вилял хвостиком. Юные инженеры усердно рисовали 3D ручкой, а полученные изобретения забирали с собой.

Организаторы обещают чуть ли не каждый день пополнять коллекцию роботов. Выставка будет работать до 10 января. Кстати, детям вход без родителей запрещен.