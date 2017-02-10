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Bild: Гиви слишком много знал об уничтожении «Боинга» MH17 над Донбассом

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  • 10.02.2017, 10:10

Немецкое издание изложило свою версию ликвидации главаря «Сомали».

Полевой командир террористов "Гиви" знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие, заявил немецкому изданию Bild один из жителей оккупированного Луганска (перевод – УНИАН).

Но Кремль сразу же опроверг эту версию. "Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили..." - говорится в статье. В публикации говорится, что "Гиви" знал людей, причастных к уничтожению малайзийского Boeing.

Между тем "более вероятна версия о том, что Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины", отмечается в публикации.

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.


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