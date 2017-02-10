Мистическая ликвидация путинского палача 13 10.02.2017, 12:37

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Михаил Толстых

Противоречивые высказывания российской пропаганды дают основания предполагать, что за смертью Гиви что-то скрывается.

Правительство самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» говорит о «теракте», ее «государственное информационное агентство» о «нападении самоубийцы» на предводителя повстанцев, пишет немецкое издание Bild (перевод - inosmi.ru).

Уже через несколько часов «военное командование народной республики» заявило о том, что для нападения был использован огнемет типа «ПРО-А Шмель». По его словам, Гиви погиб мгновенно.

Противоречивые высказывания дают основания предполагать, что за смертью пророссийского командира что-то скрывается…

Салонный лев и военный преступник

Местный полевой командир «Гиви» был известен как своим экстравагантным стилем жизни, так и военными преступлениями, которые задокументированы на видео.

Свой 35-й день рождения он отпраздновал в июле 2015 года в нескольких километрах от фронта между танками, с громкой музыкой и многочисленными молодыми женщинами.

Также и по другим поводам «Гиви» праздновал в промежутках между боями, танцуя со своими боевыми товарищами, и все снималось на камеру.

Гораздо важнее: командир издевался над военнопленными и постоянно заявлял, что хочет их казнить. Как только поблизости оказывались камеры, он становился еще более жестоким, сбрасывал пленных с танка, унижал и бил их, а российское телевидение все это снимало на камеру.

Также и за это Толстых 16 февраля 2015 года был включен в санкционный список Европейского союза.

Неясно, кто дал приказ убить Михаила Толстых. Российские государственные новостные каналы цитировали одного из представителей повстанцев, который утверждал: «В результате доказательств можно с уверенностью говорить, что эта трагедия была организована украинской секретной службой». Также и информационное агентство сепаратистов говорило о «террористическом акте» Украины.

По информации Bild, украинские активисты в этом регионе также не исключают преднамеренное убийство этого человека украинскими подпольщиками.

Украинские солдаты на фронте получают SMS, которые должны запугать и деморализовать их. Эксперты уверены, что за этим скрывается Кремль.

Но более вероятно, якобы, то, что Кремль хотел избавиться от еще одного свидетеля его вмешательства на Востоке Украины.

Один активист из оккупированного города Луганска сказал Bild: «Гиви знал, кто сбил самолет МН17 и откуда поступает вооружение для террористов. Теперь он не сможет это предать гласности, как если бы его когда-либо схватили».

Кремль опровергает такие обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков завил в Москве: «Об этом не может быть и речи».

Однако ясно: Михаил Толстых отнюдь не был первым из «людей первого часа» насилия в Донбассе, который за последние месяцы и годы умер неожиданной и неестественной смертью.

Убиты были многие путинские палачи

27 января 2017 года в Москве умер россиянин Валерий Болотов, первый предводитель «Луганской Народной Республики» с мая по август 2014 года. Якобы, от инфаркта сердца. Для многих украинцев он был живым доказательством того, что на Востоке Украины речь шла не о «восстании местного населения», а о российской интервенции. Болотов не сможет теперь высказать свою позицию.

16 октября 2016 года Арсений Павлов, пророссийский командир и также находившийся в санкционном списке ЕС, погиб в результате взрыва бомбы в Донецке. Вместе с ним погиб его охранник, когда бомба взорвалась в шахте лифта его жилого дома.

Также и Павлов, известный под псевдонимом «Моторола», хвастался своими военными преступлениями. «Я расстрелял 15 пленных», — гордился он в интервью с одним украинским журналистом.

До этого уже имели место многочисленные убийства командиров обеих самопровозглашенных народных республик. В 2015 году погибли сразу трое высокопоставленных военных в «Луганской Народной Республике», которые поспорили с самопровозглашенным руководителем республики Игорем Плотницким. Павел Дремов, командир казачьего полка, Алексей Мозговой, командир полицейского батальона и Александр Беднов, командир подразделения ОМОН, были убиты пулями или в результате взрыва заминированного автомобиля.

В общей сложности девять высокопоставленных путинских палачей, в том числе несколько российских граждан, погибли на Востоке Украины не в результате военных действий.

Будь то Украина или Россия, которые заставили их навсегда замолчать, — убитые палачи Кремля в любом случае больше не представляют опасности для президента Путина.