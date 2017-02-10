Гиви, Моторола. Москва заметает следы? Галя Койнаш, «Новое время»

10.02.2017, 18:05

АРСЕН ПАВЛОВ "МОТОРОЛА" (СЛЕВА) И МИХАИЛ ТОЛСТЫХ "ГИВИ"

Главный вопрос сейчас в том, кому выгодно устранение военных преступников, немало знающих о необъявленной войне РФ против Украины.

Руководство «ДНР» ожидаемо возлагает ответственность за смерть лидера боевиков на Донбассе Михаила Толстых, известного под псевдонимом «Гиви», на украинских диверсантов. Украинские военные отрицают свою причастность к этому происшествию, что тоже ожидаемо, но гораздо правдоподобнее. Проблема не только в том, как доставить в центр оккупированного Донецка огнемет Шмель, из которого предположительно был убит хорошо охраняемый Гиви. Главный вопрос в том, кому выгодно устранение военных преступников, немало знающих о необъявленной войне России против Украины. Точно не Украине.

36-летнний командир батальона «Сомали» Гиви и российский наемник Арсений Павлов (Моторола) печально известны со времен битвы за Донецкий аэропорт. В частности, речь идет об их причастности к пыткам украинских пленных.

Среди многих военных преступлений, за которые следовало бы ответить Гиви и Мотороле, хочется отметить, прежде всего, пытки плененных киборгов и убийство одного из них, Игоря Брановицкого.

По словам Юрия Совы, одного из выживших украинских солдат, Игорь Брановицкий был в числе 12 человек, оставшихся в аэропорту, чтобы ухаживать за четырьмя ранеными товарищами. У них закончились боеприпасы. И, оказавшись в окружении 21 января, они обратились к боевикам с просьбой доставить раненых в больницу.

Те в свою очередь решили похвастаться «трофеями», опубликовав видео, на котором пленные живы, признаки побоев на наблюдаются. Брановицкого легко узнать по синему свитеру, остальные одеты в камуфляжную форму.

Позднее, Брановицкого и двух других пленных Гиви, скорее всего, пытал с двумя чеченцами и одной женщиной.

Поначалу их заточили в подвале, где с ними общался Александр Захарченко, лидер так называемой «Донецкой народной республики», после чего передал пленных Мотороле. Хуже всего боевики относились именно к Брановицкому. После пыток он просто лежал на полу. Затем Моторола его застрелил.

Есть множество других преступлений Гиви и Моторолы, которые подтверждают свидетели. Соответственно, Украине было бы выгоднее захватить их в плен, чтобы те предстали перед судом. Кроме того, у них можно было бы выведать критически важную информацию.

Политолог Петр Олещук называет Гиви и Моторолу «техническими персонажами, созданными и раскрученными для использования в пропагандистских целях». Они должны были олицетворять простых представителей так называемого «русского мира», воюющих против «украинских фашистов по призыву сердца». Моторола, по сути, был наемником, хотя российские политики и контролируемые правительством СМИ после его смерти относятся к нему как герою. Гиви же отличался тем, что был украинцем, к тому же с самого Донбасса.

Дело не только в том, что украинским спецслужбам было бы лучше захватить их в плен, чем убить. Важно также понимать, что Моторола очень беспокоился о своей безопасности, но все равно погиб от взрыва бомбы в собственном подъезде. Огнемет, из которого в расположении собственного батальона был убит Гиви, просто так не заполучить, не говоря уж о том, чтобы выстрелить с него, оставаясь незамеченным. По этим же причинам тяжело представить, чтобы за убийством Толстых стояли какие-то местные партизаны.

Тяжело также поверить, что Моторола и Гиви убиты в результате внутренней борьбы за власть, и не только потому, что лидеры так называемых «ДНР» и «ЛНР» являются креатурами Кремля. Ведь были и другие смерти. В частности, еще один лидер боевиков Евгений Жилин был убит в Москве. Недавно также стало известно о смерти первого официального лидера «ЛНР» Валерия Болотова. Его жена считает, что Болотова отравили во время встречи с двумя неизвестными мужчинами.

Луганский журналист Юрий Асеев, эксперт Харьковской правозащитной группы, уверен, что убийство одного из первых лидеров боевиков Алексея Мостового и его помощницы (бывшей жены Асеева) организовано российской ФСБ.

Исходя из крайне противоречивого интервью немецкого посла Эрнста Райхеля, можно сделать вывод, что готовится «дорожная карта» реализации Минских соглашений, в которой главный упор будет сделан на амнистию боевиков и местные выборы. Закон об амнистии является чрезвычайно спорным вопросом в Украине. По сути, амнистия освободит от ответственности людей, совершавших военные преступления.

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного коалицией правозащитных групп Справедливости ради мира на Донбассе, более 87% украинских солдат и 50% гражданских, попадавших в плен пророссийских боевиков на Донбассе, были подвергнуты пыткам или жестокому обращению. В 40% случаев ключевые роли в «допросах» играли наемники из Российской Федерации, а также люди, называющие себя российскими военнослужащими. Те, кто избежал пыток, рассказывают, что были свидетелями или слышали, как пытали других. 33% солдат и 16% гражданских лично были свидетелями гибели пленных в результате пыток.

Один из авторов исследования Олег Мартыненко говорит, что более 40% российских военнослужащих и наемников причастны к пыткам заключенных, что, само по себе, является достаточным основанием для подачи иска на Россию за участие в войне и другие преступления. Иными словами, Москва захочет многое скрыть.

Галя Койнаш, «Новое время»