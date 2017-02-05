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Электроснабжение в Авдеевке полностью восстановлено

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  • 5.02.2017, 20:56
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ФОТО: Reuters

Энергоснабжение в городе было нарушено из-за эскалации боевых действий в Донбассе в последние дни.

В Авдеевке на востоке Украины восстановлено электроснабжение. Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил председатель Донецкой областной администрации Павел Жебривский, передает «Радио Свобода».

Тепло- и энергоснабжение в городе было нарушено из-за эскалации боевых действий в Донбассе в последние дни.

Обострение ситуации в Донбассе из-за боевых действий возле Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и сообщают о погибших и раненых. Около недели в Авдеевке не было электроснабжения, а из-за угрозы безопасности монтажники не могли начать ремонтные работы. 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.

Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе выразили опасения, что обострение конфликта на востоке Украины может привести к гуманитарной и экологической катастрофе в Авдеевке.


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