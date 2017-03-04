Под Брестом Volkswagen врезался в автобус 1 4.03.2017, 16:34

Фото: gaibrest.by

В результате аварии пострадал 3-летний ребенок, которого держала на руках мама.

Авария произошла 3 марта, около 12.10, на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша.

По предварительной информации, 43-летний водитель Volkswagen Jetta ехал в направлении деревни Большие Мотыкалы и на 5-м километре дороги совершил попутное столкновение с автобусом ПАЗ, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 3-летний мальчик, его госпитализировали. Ребенок в момент аварии находился на руках у матери, сидевшей на заднем сиденье.