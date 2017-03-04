Как под Брестом восстановили уникальную технологию 19 века 4.03.2017, 20:26

Фото с сайта tut.by

В Малоритском центре народного творчества создают костюмы, выполненные уникальной технологией ткачества.

Всего в Малоритском центре народного творчества находится два зала. Главное место в экспозиции первого занимает малоритский костюм — визитная карточка района. Во втором выставлены стилизованные костюмы, созданные по старинной технологии ткачества «кожушком», вышитые старинными узорами рушники, соломенные изделия, шляпы, венки, сумочки и просто сувениры, пишет tut.by.

Воссоздать технологию «кожушком» удалось благодаря стараниям ткачихи центра Степаниды Степанюк. Технология заправки станка не давала ей покоя.

— Как могли люди, которые не имели никакого образования, соткать такую красоту, а мы, живя в XXI веке и достигнув таких высот в технологиях, не можем справиться с этой задачей? — делится своими переживаниями мастерица.

Чтобы воссоздать «кожушок», мастерицы распускали снизу и сверху старые юбки, опрашивали в округе всех женщин, которые когда-то ткали на станке, изучали специальную литературу, энциклопедии, обращались в библиотеки, в высшие учебные заведения Бреста и Минска. Шесть раз заправлялся ткацкий станок, но ничего не получалось.

— Спустя полгода непрерывной работы я решила: ну еще завтра раз попробую — не получится, бросаю все, — рассказывает Степанида Алексеевна. — Я помолилась, перекрестилась и легла спать.

Фото с сайта tut.by

А ночью женщине приснился сон.

— Мне приснилось, что я иду по насыпи в Кобрин. Впереди зеленое поле, и на нем стоят кросна, за которыми сидит женщина. Я обрадовалась видению, поняла, что сейчас эта женщина подскажет, как надо заправить кросна. Но когда дошла до ткацкого станка, за ним уже никого не было, но я все же увидела, как он был заправлен, — вспоминает Степанида.

Утром Степанида Алексеевна первым делом села за станок и заправила нити так, как увидела во сне. По воспоминаниям женщины, ее радости не было предела.

На этом станке было соткано три первых комплекта юбок и фартуков по образцам столетней давности, которые еще в XIX веке использовали для изготовления народного костюма на Малоритчине.

Фото с сайта tut.by

А потом началась кропотливая работа по изучению узоров и орнаментов костюмов малоритского строя.

Почему же для специалистов так важно изучить малоритский костюм? В первую очередь — из-за его уникальности.

Этот строй отличается своей архаичностью, классической завершенностью форм одежды, оригинальным женским головным убором, использованием богато оформленных декоративных тканей.

Фото с сайта tut.by

Основу женского костюма составляла рубаха. Шилась она с прямыми плечевыми вставками и отложным воротником, где использовался красно-коричневый геометрический орнамент. Он компоновался в поперечные полосы в верхней части плеч, манишке и по краю воротника.

Только для Малоритчины характерно геометрическое сочетание натуральных цветов: бело-серых льна и пеньки, а также коричнево-красной шерсти. Фартук часто имел декоративно вышитые завязки. Подпоясывали юбки тканым красным поясом.

Фото с сайта tut.by

Особую выразительность костюму придавал «плат» (головной убор), который только на Малоритчине богато украшали вышивкой: звездами-розетками в одном углу и узорчатыми полосами по обоим краям. Сотканные на этих костюмах орнаменты и узоры отличаются богатством и сложностью. Однако сама технология ткачества «кожушком» народного костюма малоритского строя уже в XX веке вышла из обихода крестьянина.

Фото с сайта tut.by

На международных выставках, которые устраивают работники центра народного творчества, рядом с восстановленными костюмами малоритского строя демонстрируется стилизованный костюм. Там с вытканным старинным орнаментом сочетается современный, модный силуэт, вышитые рушники, передающие последовательность чередования широких и узких полос геометрических узоров бордовых и черных цветов. А также золотистые изделия, сохранившие наилучшие традиции соломоплетения, которые на протяжении многих веков создавались нашими предками.