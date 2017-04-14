Активиста профсоюза РЭП задержали в Молодечно 4 14.04.2017, 21:40

Андрей Стрижак

Андрея Стрижака сняли с поезда Вильнюс — Минск.

Об этом в своем Facebook’е написал Борис Горецкий.

«Андрея задержали на границе. В эти минуты его снимают с поезда Вильнюс — Минск. Как и когда он попадет в изолятор в Гомеле, я пока не знаю. Upd: Зато теперь я знаю, что розыск объявляют не только по уголовным делам, но и по административным. Что упраздняет сам смысл административного производства и превращает его в уголовное преследование», – написала его жена Евгения Стрижак.

Профсоюзного активиста РЭП заочно осудили 17 марта к 10 суткам за участие в «несанкционированном митинге», который якобы состоялся 21 февраля на ступеньках здания Гомельского суда. В тот день прошел первый суд «тунеядца» Александра Семенова против неконституционного декрета № 3.

В январе РЭП инициировал сбор подписей против тунеядского декрета. В марте Андрей Стрижак инициировал сбор денег для арестованных за акции протеста.