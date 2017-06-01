Законсервированный отель «Хайятт» в Минске снова подешевел и выставлен на торги 5 1.06.2017, 14:52

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Очередной аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на Старовиленском тракте назначен на 16 июня.

На этот раз начальная цена имущественного комплекса снижена до 66 407 515 рублей, что эквивалентно примерно $35,5 миллиона. Предыдущие четыре аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок потенциальных покупателей, пишет onliner.by.

Строительство отеля между набережной Свислочи и Старовиленским трактом началось летом 2010 года. Пятизвездочную гостиницу под брендом Hyatt планировалось открыть к чемпионату мира по хоккею 2014 года. В 2015 году, когда готовность объекта достигала около 70%, стройка была заморожена из-за недостатка средств, а компания-застройщик «Сырьевые ресурсы» начала процедуру банкротства.

Впервые недостроенный отель был выставлен на торги осенью прошлого года. Тогда его цена составляла 98 259 700 рублей, что было эквивалентно $49 млн. С тех пор долгострой подешевел примерно на $13,5 млн. Есть ли шансы продать комплекс на этот раз?

— Есть один иностранный инвестор, который имеет отчетливое представление об этом объекте и заинтересован в его покупке, — рассказал Михаил Андреев, директор ЗАО «Белреализация» (организатор аукциона). — Инвестор обозначил для себя определенный ценовой порог, и нынешние условия аукциона должны его устроить. Мы рассчитываем на результативные торги.