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«Денег еле хватает, чтобы протянуть до конца месяца»

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  • 15.07.2017, 17:15
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Фото: Intex-press

Как работники барановичских предприятий живут от получки до получки.

В прошлом году многие предприятия города работали в режиме неполной занятости. 1 июля на собрании, Лукашенко заявил, что экономика Беларуси медленно и осторожно выходит на положительную динамику. Работники барановичских предприятий рассказали, какие у них сейчас зарплаты и условия труда.

Собеседники согласились поговорить с Intex-press только на условиях анонимности.

ОАО «Барановичский автоагрегатный завод»

Работники предприятия рассказали, что зарплата у них колеблется от 200 до 500 рублей.

– Бывает, что работы нет и люди просто приходят и сидят на работе, чтобы хоть что-то за часы поставили. Зарплаты разные. У тех, кто работает на станках с числовым программным управлением, зарплаты больше, а у тех, кто на полуавтоматах, намного меньше, – рассказал работник завода.

Еще один сотрудник предприятия пожаловался на то, что добавили работы помимо основной, но зарплата не выросла:

– Куда наши деньги пропадают, неизвестно, заказы выполняем, а толку нет.

По данным руководства предприятия, ситуация на заводе стабилизируется. Виталий Юркевич, директор ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», сообщил Intex-press, что предприятие работает полную рабочую неделю – 5 дней. Работы хватает, но завод ищет новые объемы.

ОАО «БПХО»

Работники БПХО рассказали, что средняя зарплата у них около 250 рублей, а из-за плохого сбыта на складах – «залежи продукции». Предприятие работает в полную рабочую неделю – 5 дней.

– Ткацкий и прядильный цеха на данный момент еле «телепаются». Много покупной пряжи, только мы не в курсе, расплатилось ли за нее наше предприятие. Пряжа первого сорта, люди жалуются на это, но всем все равно: пряжа есть, работайте, а каким образом – начальству неинтересно, – рассказал работник ОАО «БПХО».

Получить комментарий от руководства предприятия не удалось.

ОАО «Барановичский завод железобетонных изделий»

Предприятие ЖБИ в мае 2017 года посещали участники областного семинара-совещания. Тогда директор ОАО «Барановичский завод железобетонных изделий» Василий Громыко рассказал гостям, что производственные мощности завода используются на 45%, запасы готовой продукции составили 180% месячного объема.

По словам работников ОАО «Барановичский завод железобетонных изделий», сейчас предприятие работает 5 дней в неделю, но есть простои из-за отсутствия цемента, щебня или железа.

– На работу ходим каждый день, независимо от того, есть работа или нет.

Еще один сотрудник предприятия жалуется, что зарплаты, которую платят на предприятии, не хватает и людям приходится подрабатывать:

– Зарплаты, наверное, самые низкие в городе – у меня около 200 рублей. Начальство говорит, что никого не держит: не нравится – увольняйтесь. А так как работы в нашем городе нет, люди никуда не уходят и продолжают работать за копейки.

Получить комментарий руководства предприятия не удалось.

ОАО «Барановичский комбинат железобетонных конструкций»

В мае 2017 года на областном семинаре-совещании руководитель Барановичского комбината железобетонных конструкций Виктор Дичковский сообщил, что мощности комбината загружены на 60%, объемы экспортных поставок за четыре месяца 2017 года выросли на 13% к аналогичному периоду прошлого года.

Работники ЖБК рассказали, что зарплаты на комбинате зависят от количества отработанных дней.

– Зарплата может быть и 250 рублей, и 500 рублей. Раньше получали по 700 рублей, а теперь денег еле хватает, чтобы протянуть до конца месяца, – рассказал работник ЖБК.

Еще один сотрудник предприятия сообщил, что объемы работ увеличиваются, хотя это почти не сказывается на зарплате:

– Планы у нас растут, работаем больше, а получка остается на месте. Сейчас никого не увольняют, но если человек уходит сам, на его место никого не берут, а выработку раскидывают на оставшихся работников.

Получить комментарий на предприятии не удалось.


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