Видеохит: Котенок решил, что бейсбольный матч длится слишком долго 2 10.08.2017, 20:26

Животное прервало спортивное соревнование в США.

Забавный инцидент произошел во время очередного матча регулярного сезона Главной лиги бейсбола в США между командами "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас-Сити Роялс". В один из моментов игры на поле выбежал пушистый котенок, прервав на время соревнование, пишет obozrevatel.com.

Стюард со стадиона быстро догнал нарушителя, однако зверёк не собирался так просто сдаваться и по пути с арены успел поцарапать парня и укусить его за палец.