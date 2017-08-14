Пенсионерка из Молодечно: Не сидела тихо в углу, а вышла на Площадь 2 14.08.2017, 15:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Нелли Шлойдо уверенно заявляет, что имеет право на свой выбор, о котором и впредь не собирается молчать.

Нелли Шлойдо из Молодечно всю жизнь отдала работе и воспитанию троих сыновей. Однако даже сейчас в 65 лет, выйдя на пенсию, вынуждена трудиться, чтобы хоть как-то выживать в непростое время.

«Я не могу сесть и сложить руки. На мизерные гроши, которые у нас называют пенсией, невозможно прожить достойно. Неужели мы наработали только на хлеб, молоко и кефир?!», - рассказывает vkurier.by пенсионерка.

Дети у Нелли уже взрослые, но один из сыновей постоянно нуждается в медицинской помощи и дорогостоящих лекарствах. Страшный диагноз – сахарный диабет стал последствием Чернобыльской аварии.

«Кто знает, что эта за болезнь, поймет меня. Ежедневные шприцы, кубики, которые необходимо кипятить, дозы инсулина – это борьба за жизнь ребенка, который хоть и взрослый, нуждается в моей помощи», - делится Нелли Шлойдо.

Нелли уверена, что выжить в Беларуси без работы нельзя. Только найти достойный заработок не просто, особенно в маленьких городах, где убыточные предприятия закрывают, а новые рабочие места так и не появляются.

«Страшно, когда молодые семьи остаются без куска хлеба! А маленькие дети, которых нужно кормить, что же теперь бежать из страны?!», - считает пенсионерка.

Долгое время женщина возглавляла организацию больных сахарным диабетом города и района Молодечно. Однако быстро лишилась должности, когда стала наблюдателем на «выборах». Нелли, не сдерживая эмоций, рассказывает, как и ее сын остался без работы. Кроме того, молодому человеку нужно выплачивать алименты на ребенка после развода с супругой. Как отмечает женщина, когда денежных поступлений нет, к положенной сумме добавляется пеня, которая идет совсем не ребенку, а государству.

«Ничему уже не удивляюсь. Дерут нас, как липки, но всему есть предел. Я никогда не пряталась и в День Воли в Молодечно вышла на улицу без всяких сомнений!»

Как вспоминает пенсионерка, людей на Марше нетунеядцев сначала было немного: обычные прохожие и сами участники акции вели себя очень осторожно. Но со временем на улицы вышли сотни горожан. Люди, не боясь, рассказывали обо всем, что наболело.

«Никогда на моей памяти такого не было. Со всех улиц к центру города приходил народ. Как потом оказалось, велась трансляция в интернете, к концу акции было просто огромное количество людей», - делится Нелли Шлойдо.

Во время митинга, как вспоминает женщина, сотрудники милиции спокойно вели наблюдение за ходом действий и не вмешивались. Однако после того, как все стали расходиться, активистов начали задерживать.

«На моих глазах задержали Александра Абрамовича и многих других, которых без слов сажали в машины», - вспоминает пенсионерка.

Нелли Шлойдо за участие в акции протеста выплатила штраф в 30 базовых величин. Для женщины, чья пенсия почти целиком уходит на лекарства для больного сына, сумма была колоссальной.

«Меня судили за то, что говорила правду, не оскорбляя власть и государство. За то, что не сидела тихо в углу, а вышла на Площадь», - заявляет женщина.

После областного суда женщине прислали документ, в котором помимо того, что неверно указали год рождения – значился 1978, с ошибками внесли фамилию и имя. Такая халатность, по мнению Нелли, еще раз подтверждает «независимость и честность» судебных решений в Беларуси. Пенсионерка уверенно заявляет, что имеет право на свой выбор, о котором и впредь не собирается молчать!