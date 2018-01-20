Леандро Торрес: Члены моей семьи имели ряд трудностей при проживании в Бресте 4 20.01.2018, 11:12

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Леандро Торрес

Полузащитник Леандро Торрес попрощался с брестским «Динамо».

Об этом пишет «Трибуна».

«Дорогие болельщики, я хочу сообщить вам, что 12 декабря 2017 года я покинул клуб, но только сегодня я могу сделать официальное заявление . Я хотел бы поблагодарить весь персонал клуба и людей, которые ежедневно делают «Динамо» Брест великим клубом. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сделал мое пребывание за эти полтора года в Бресте наиболее комфортным, чтобы я чувствовал себя удобно.

Благодарю каждого фаната, кто болел за меня, кто доверял мне . Я никогда не забуду выигранный нами кубок Беларуси. Он навсегда останется татуировкой не только на моей руке, но и у меня на сердце. Хочу сказать вам, что семья для меня – самое важное и на первом месте в жизни. Поэтому я принял данное решение ради семьи. Я хочу попробовать сделать своих близких немного счастливее, чтобы они жили нормальной жизнью, в стране близкой нам по духу.

Члены моей семьи имели ряд трудностей при проживании в Бресте. Они не смогли полностью адаптироваться в Беларуси, не смогли привыкнуть к ее обычаям, к языку. Лучше всего адаптацию прошел мой сын Франциско, который научился немного говорить по-русски. Мне грустно осознавать, что я не вернусь в Брест, но на первом месте – моя семья.

Большое вам спасибо за все, я надеюсь, что вы меня поймете, и я не прощаюсь с вами , я вам говорю до свидания. Когда-нибудь я хотел бы вернуться в «Динамо» как игрок или как тренер, было бы классно. Надеюсь, вы меня примете. Приветствую от всего сердца и еще раз спасибо за все», – сказал Торрес.