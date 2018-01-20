В «Динамо» обиделись на сбежавшего Торреса

В «Динамо» обиделись на сбежавшего Торреса2
- 20.01.2018, 14:26
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Клуб намерен требовать компенсации.
Пресс-секретарь ФК "Динамо" Брест Ольга Хижинкова прокомментировала для Pressball.by ситуацию с переходом лидера команды Леандро Торреса в мексиканский "Атлетико".
- Торрес к назначенному сроку не явился в расположение команды. После чего нам стало известно о намерениях игрока перейти в другой клуб. Позицию мексиканской команды я, естественно, прокомментировать не могу. Возможно, их ввел в заблуждение аргентинский агент Торреса.
Сейчас мы находимся в диалоге с агентом футболиста и самим клубом. Трансферные права на Торреса принадлежат нам, получается, он уехал в другой клуб с действующим контрактом на руках. Мы вправе потребовать соответствующую компенсацию, что в ближайшее время будет реализовано. Будем решать этот вопрос в юридической плоскости.