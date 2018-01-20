Польские «Вигры» не приедут на сбор в Беларусь из-за долгого прохождения границы 1 20.01.2018, 15:27

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ФОто: laczynaspasja.pl

Если два из пяти дней отдать на дорогу, то такие тренировки не имеют смысла.

Польские «Вигры» не приедут на сборы в Беларусь из-за опасений долгого прохождения границы.

По предварительным планам в ходе подготовки к весенним встречам местного чемпионата клуб собирался выехать в Гродно на сбор. В Беларуси футболисты планировали тренироваться с 23 до 27 января, пишет «Трибуна».

«Во время разведки оказалось, что мы могли бы иметь логистические проблемы, которые связаны с долгим ожиданием на границе. Если два из пяти дней отдать на дорогу, то такие тренировки не имеют смысла», – сказал директор «Вигры» Дариуш Мазур.

Таким образом, команда будет тренироваться на собственных объектах. Изменился и план спаррингов: вместо контрольных встреч в Беларуси «Вигры» разыграют сыграют в Литве.