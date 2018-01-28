«Витебск» может стать самым бразильским футбольным клубом Беларуси Тарас Щирый, «Трибуна»

28.01.2018, 19:40

«Витебск» этой зимой удивляет своей трансферной политикой.

Футбольный клуб «Витебск» этой зимой удивляет своей трансферной политикой. Клуб не только сумел удержать у себя главную звезду атаки Рафаэля Ледесму, но и пополнился в январе форвардом Бруно Фурланом.

Однако и это было не все. На просмотр в коллектив Сергея Ясинского прилетел хавбек Вандерсон Мараньяо, последним клубом которого был шведский «АФК Юнайтед». С чего вдруг «Витебск», никогда не делавший ставку на латиносов, так массово стал интересоваться бразильцами, и что этому поспособствовало, расскажем подробнее.

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Рафаэль Ледесма, хорошо знакомый минским болельщикам по матчам за «Динамо» и «Партизан», появился на родине Марка Шагала прошлым летом. Рафа за последние пять лет сменил немало клубов в Литве, Латвии, на Кипре, на Мальте, и, казалось, собирается завершать карьеру. Но в Беларуси Ледесма выдал ударный четырехмесячный отрезок – забил пять мячей и отдал две голевые. Забивал бразилец очень эффектно. Вот, к примеру, мяч со стандарта в ворота «Гомеля».

После завершения чемпионата плеймейкер признался, что ему очень импонирует футбол, который проповедует «Витебск», но ответить что-то конкретное о своем витебском будущем он не смог. А четвертого января стало известно, что Рафа в Витебске остается.

- Как удалось его уговорить остаться? – задается вопросом главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский. – Мы смогли создать ему достаточно приличные условия для проживания и тренировок. Кроме того, ему, наверное, интересно играть в комбинационный и техничный футбол, который проповедует наша команда. В этом стиле он чувствует себя как рыба в воде и может проявить свои лучшие качества. Я, конечно, не могу говорить за него, но наши финансовые условия, наверное, тоже оказались для него приемлемыми. Думаю, все решила совокупность этих факторов.

Следующим подписантом «синих» стал хорошо известный фанатам минского «Динамо» Бруно Фурлан. В августе 2010-го «Атлетико Паранаэнсе» отдал квартет игроков – Ренана, Лукаса Сотеро, Пиреса и Бруно Фурлана – в аренду столичному клубу. И из всей бразильской компании на поле реально лишь Фурлан. В 2011-м «Фура», как ласково звали парня в команде, забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды в том сезоне. Бруно, например, дважды поражал ворота БАТЭ.

Минчане рассчитывали продлить сотрудничество с забивным игроком, но в «Атлетико» решили иначе и отозвали парня в Бразилии.

После Минска Фурлан нигде часто и долго не играл. Сначала выступал в «Атлетико», потом – за «Наутико», «Жоинвиль» и АБС, а последним клубом игрока в феврале 2017 года стала «Америка» из Рио-де-Жанейро. Правда, играл там парень или нет, вообще неизвестно. Но это все равно не оттолкнуло «Витебск» вернуть через семь лет его в Беларусь.

– У нас был большой круг кандидатов на несколько позиций. И одним из таких футболистов был Фурлан. Но перед тем, как пригласить его, мы дотошно про него распрашивали и у Ледесмы, и у Дмитрия Гущенко, которые играли с ним за «Динамо». После этого мы проследили его карьеру после белорусского периода, увидели как играл, где играл. Проанализировав все, с помощью Ледесмы мы нашли его контакт, вышли на него и стали вести переговоры.

О голевом ступоре Фурлана Сергей Ясинский осведомлен не самой крутой статистикой и имеет на этот счет свое мнение.

- Мы это видели, мы это понимали. Мы тщательно собирали о нем информацию и выяснили, что на определенном этапе карьеры Бруно перенес серьезную операцию на крестообразных связках. Восстановление заняло практически весь прошлый год. Как футболист он нам был очень интересен, но получить травмированного игрока – это большой риск. И перед заключением контракта он прошел углубленное медицинское обследование, которое показало, что Фурлан находится в хорошей физической форме. Жив и здоров. Даже без грамма лишнего веса. А колени хоть и были прооперированы, но находятся в великолепном состоянии. Сегодня Фурлан готов к любым нагрузкам.

Коуч «Витебска» признается, что полностью здоровый игрок высокого уровня, у которого все хорошо со статистикой, витеблянам не по карману. И, по его словам, в этом случае сошлись интересы и футболиста, который после простоя хочет вернуться в футбол, и «Витебска».

- Ему нужно вернуться, и он согласен на минимальные для его уровня условия. Сошлись звезды. Мы решили, что можно попробовать. Уровень футболиста позволяет надеяться на то, что Бруно – прибавка в мастерстве – поможет повысить уровень всей команде. Первое, что бросается в глаза, это явно бразильская техника. Его работа с мячом на любых скоростях – даже в не очень привычных погодных условиях -- впечатляет. Это то, что заметно в первую очередь. Об остальном пока сказать не могу. Сейчас даем ему время на адаптацию, но, думаю, к спаррингу с минским «Динамо» он уже будет готов.

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Если Ледесма и Фурлан в нашем чемпионате далеко не новички, то 23-летний опорный полузащитник Вандерсон Мараньяо – загадка для белорусского болельщика. На родине он выступал преимущественно в малоизвестных клубах типа «ЖВ Лидераль» и «Пираисикаба», а летом 2017-го уехал играть в высшую лигу Швеции – в «АФК Юнайтед» из Эскильстуны. Правда, по итогу команда заняла 16 место и вылетела в Д2, и Мараньяо пришлось искать новый клуб.

Сказать что-то про его возможности пока сложно. Зато известно, что парень может сыграть достаточно грубо. Вот так в игре с «Эребру» от его локтя пострадал Брендан Хайнс-Айк.

- Опорная зона – это еще одна позиция, которую мы хотим закрыть. И в Беларуси мы пока не можем найти такого футболиста. Поэтому есть определенная надежда на этого парня, хотя он достаточно молод. Но нам нужен человек, который мог бы не только бегать по полю и отбирать мяч, но еще и умел бы работать с этим мячом в направлении чужих ворот. Найти таких футболистов в Беларуси сложно. Всех квалифицированных игроков уже разобрали. Во всяком случае, такого свободного агента из Беларуси мы не увидели. Поэтому решили посмотреть за границей. Этот человек находится на просмотре. По тому, что я видел, могу сказать, что потенциал у него неплохой, но все определится при личном знакомстве.

По словам Ясинского, такая высокая концентрация бразильцев в команде – это стечение обстоятельств. Никто целенаправленно южноамериканцев в команду не зазывал. Все перечисленные люди – подопечные разных агентов, и в Беларусь они приехали раздельно. Задача найти для скучающего по родным Ледесмы тоже не стояла. Дело, как считает тренер, в другом.

- Рафаэль оказался тем связующим звеном, которое позволяет привлечь других бразильцев. Он на первых порах и наш переводчик (Фурлан говорит только на португальском), и агент, который помогает договариваться. Если бы Ледесмы не было в команде, то, возможно, мы бы даже не рассматривали эти варианты из-за тех же трудностей в адаптации. Ведь найти переводчика с португальского в Витебске нелегко. Все это делалось не для Рафаэля. Просто наличие Ледесмы в команде позволило приглашать вот таких футболистов.

Тарас Щирый, «Трибуна»