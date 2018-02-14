Витебские коммунальщики потратят $250 тысяч на покупку авто 11 14.02.2018, 16:07

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«Витебскоблводоканал» объявил тендер на закупку нескольких десятков автомобилей.

УП «Витебскоблводоканал» объявил тендер на закупку 20 автомобилей, в том числе двух «Geely Atlas» и одного «Nissan Terrano», сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Согласно документации тендера предприятие покупает тринадцать «УАЗ-39094» общей стоимостью 322 310 рублей, один «ГАЗ-330232» за 36 101 рубль, две «Нивы ВАЗ-21214» за 33 000 рублей и одну «Chevrolet Niva GLC» за 26 520 рублей, а также один «Nissan Terrano» за 34 000 рублей и два, уже, похоже, становящихся хитом у госслужащих, «Geely Atlas» общей стоимостью 83 400 рублей.

Весь этот автопарк из четырнадцати грузовиков и шести внедорожников должны поставить до 12 апреля. Закупка производится за счет собственных средств Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал».