«Не понимаю, как в Беларуси люди живут на $200-300» 6 15.02.2018, 21:29

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Александр Куган

Белорусский футболист укатил в третий австрийский дивизион – и не жалеет.

Прошлым летом минское «Торпедо» всерьез нацелилось на выход в «элиту». Тогда в команду из литовского «Утяниса» приехал Александр Куган, в свое время выступавший за минское «Динамо», «Днепр» и «Слуцк». Полузащитник не помог «автозаводцам» подняться в классе, а нынешней зимой неожиданно оказался в венском «Карабахе» из австрийского Д3. «Трибуна» поговорила с Александром о том, как такое стало возможным:

– «Торпедо» упустило возможность выйти в высшую лигу не в матче с «Лучом». Мы растеряли много очков в играх, где этого делать было попросту нельзя. Впрочем, для выполнения задачи на сезон хватало даже ничьей в последней встрече чемпионата, но ничего не сумели противопоставить сопернику. «Луч» заслуженно обыграл нас.

Понятно, все причастные к «Торпедо» были разочарованы. Все-таки по меркам первой лиги у нас собралась неплохая команда. Клуб создал хорошие условия для тренировок, обеспечил стабильное финансирование. В «Торпедо» никто не слышал о задержках зарплаты, поэтому провал в конце сезона прибивал очень сильно. Впрочем, остается надеяться, что «Торпедо» все-таки сможет начать этот сезон в высшей лиге, пусть и не по спортивному принципу.

– Почему ты решил покинуть клуб?

– Мне всегда хотелось попробовать свои силы в Европе, поэтому решил не отказываться от возможности перейти в венский «Карабах».

– Как на тебя вышел клуб третьего дивизиона чемпионата Австрии?

– Вообще, в последнее время европейские клубы как-то случайно появляются на моем пути. Год назад даже не предполагал, что судьба занесет в литовский «Утянис». Тогда после одного просмотра возвращался в Беларусь через Вильнюс. Позвонил мой агент Женя Гайдук: «Можешь остаться на ночь в Вильнюсе, а на следующий день прийти на тренировку?» Остался, и в итоге отыграл полгода в чемпионате Литвы.

С «Карабахом» немного другая история. Удалось уехать в Вену с помощью [экс-игрока сборной Беларси] Александра Ивановича Метлицкого. Он хорошо знаком с главным тренером команды Волканом Кахраманом. Как-то он подошел к Метлицкому: «Саня, привези мне хорошего русского. Нужен игрок, каким в свое время был ты». Просто для европейцев практически все славяне русские. Александр Иванович обратился за консультацией к своим белорусским знакомым. Позвонил Александру Лухвичу, но тот не смог никого предложить. Потом Лухвич набрал Андрею Юрьевичу Пышнику, который посоветовал нескольких ребят из «Торпедо». В конце концов, выбор пал на меня. Я согласился на предложение. Почему нет? Большое спасибо Андрею Юрьевичу за этот вариант.

– Подожди, тебя не смущал статус клуба, который играет в третьей лиге чемпионата Австрии?

– На тот момент мой телефон не разрывался от серьезных предложений. Вряд ли бы меня позвали в хороший клуб белорусской «вышки», хоть я и неплохо смотрелся в «Торпедо».

– С другой стороны можно было остаться в «Торпедо» и надеяться на повышение в классе не по спортивному принципу…

– Нужно было ждать. Женя Гайдук поговорил с Михаилом Мироненковым по поводу моих перспектив в клубе. Босс «Торпедо» не выразил сильной заинтересованности в моих услугах. На тот момент мне не предлагали продлить контракт. Если честно, я и сам не особо хотел оставаться в первой лиге. Поступило предложение от «Карабаха». Решил попробовать себя в Европе. Все-таки пробиться в высший дивизион какого-нибудь европейского первенства без паспорта ЕС практически нереально. Решил начать с минора. Посмотрим, что будет дальше.

– Ты проходил просмотр в «Карабахе»?

– Я сразу дал добро на переход. Представители клуба купили мне билеты в Австрию. Я прилетел в Вену, чтобы пройти медицинское тестирование и пообщаться с главным тренером. В аэропорту меня встретил Метлицкий и один из игроков «Карабаха». Они отвезли меня в дом, где живут приезжие футболисты. Он находится в пяти минутах ходьбы от тренировочного поля клуба.

– Что собой представляет этот дом?

– Два этажа, пять комнат, хороший ремонт. Каждому футболисту отведена своя комната. Здесь все на очень высоком уровне.

Заселился и отправился сдавать тесты. Нужно было пробежать отрезки в пять, десять и тридцать метров. Затем сдал прыжок в высоту и тест на выносливость. Не было никаких проблем. Потом встретился с главным тренером, ему хотелось поговорить со мной, оценить мои человеческие качества. На первых минутах встречи он сказал: «Посмотрел твое видео, но это не такой уж большой показатель. Я тоже могу сделать нарезку, на которой в 40 лет буду выглядеть шикарно. Но, кажется, ты неплох». Его интересовало, что я могу дать команде. С первых минут разговора стало понятно, что общаюсь с эрудированным и интересным человеком. Это меня подкупило, решил остаться в «Карабахе».

– Что ты знал об этой команде до приезда в Вену?

– Клубу всего четыре года. Команда начинала в самом глухом миноре, но после каждого сезона поднималась в лигу рангом выше. В плане спортивных результатов «Карабах» прогрессировал очень быстро. Если говорить об инфраструктуре, то она развивается не такими ударными темпами, но даже сейчас находится на достаточно неплохо уровне. Например, в раздевалке у каждого игрока свой шкафчик, где перед каждой тренировкой тебя ждет постиранная экипировка.

В распоряжении «Карабаха» одно натуральное поле, поле с искусственным покрытием и крытый манежик, где можно работать во время непогоды. Сейчас команда переезжает на новый стадиончик, где поле пошире. Решили поступить так, потому что «Карабах» проповедует комбинационный футбол, а поле, на котором команда играла раньше, не совсем ровное и большое, поэтому не очень подходит для реализации задумок тренерского штаба.

– Кажется, половина клубов белорусской высшей лиги позавидует таким условиям.

– И это только Д3. Можете представить, какая инфраструктура в первой и высшей лигах чемпионатов Австрии.

– Легко было получить рабочую визу?

– Это был один из самых сложных вопросов. Мне рассказывали, что в свое время в «Карабах» должен был приехать сильный легионер, но переход сорвался. Все из-за того, что игрок не смог получить рабочую визу. Чтобы тебе дали добро на работу в футболе, нужно собрать много бумаг, за которые тебе начисляют определенные баллы. Не вникал во все нюансы, но в мою пользу сыграло то, что я достаточно долго значился в командах высшей лиги чемпионата Беларуси и прошел все юношеские и молодежные сборные. Собрал все документы, которые это подтверждают. Буквально на днях мне должен прийти позитивный ответ.

– Игроки «Карабаха» подрабатывают?

– Есть те, кто сконцентрирован только на футболе, но есть и игроки-совместители. Соотношение примерно 50 на 50. Нельзя назвать «Карабах» полностью профессиональным клубом. При этом за команду выступают ребята, которые выигрывали австрийскую бундеслигу, выступали в немецкой бундеслиге и турецкой суперлиге. Например, Юмит Коркмаз вместе со сборной Австрии выступал на Евро-2008. В клубе несколько футболистов такого высокого уровня. Они верят в проект.

Мне понравился тренировочный процесс «Карабаха». Наш главный тренер Волкан Кахраман в свое время играл в национальной сборной Австрии. За его плечами богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. Человек хочет, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол. Правда, если говорить о нагрузках во время занятий, то в Беларуси я привык к большему. Возможно, так происходит, потому что некоторые игроки порой не приходят на тренировки из-за загруженности на работе. С другой стороны мне никто не мешает заниматься дополнительно.

Кстати, в нашей команде есть главный тренер, его ассистент, тренер по вратарям, тренер по защитникам и специалист по физподготовке. Вот вам и австрийский Д3.

– А что касается медицинского штаба?

– В команде два массажиста, но нет врача. Правда, если возникают какие-то проблемы со здоровьем, игроков отправляет в клинику, с которой клуб наладил сотрудничество.

– Как люди ходят на футбол в австрийском миноре?

– В третьей австрийской лиге нет больших арен. На многих стадиончиках нет даже трибун, люди просто стоят возле поля. Около площадок располагаются небольшие кафешки, откуда зрители наблюдают за играми. Ребята рассказывали, что на матчи ходит немного людей. Не назову цифр, но, наверное, посещаемость не сильно меньше, чем у большинства команд белорусской «вышки».

***

– Вы только-только вернулись со сборов в Турции.

– Да, мы провели неделю в Анталье. Этот сбор, наверное, был больше для тимбилдинга чем для нагрузки. Но в Турции мы успели провести три спарринга. Если честно, я привык к более жесткой работе на сборах. Наверное, тренер хотел поберечь команду, все-таки за неделю мы сыграли три матча. На этом сборе был всего один тяжелый день, когда бегали спирали 100-200-300-400 метров. Кстати, в «Карабахе» мы работаем с поларами. Опять же, не все клубы нашей высшей лиги могут позволить себе такие устройства.

Практически каждый день у нас были тактические занятия. Мы много общались. Чувствовалось, что идет строительство коллектива.

– Чем тимбилдинг в Беларуси отличается от тимбилдинга по-австрийски?

– В принципе, все плюс-минус одинаково: посиделки в лобби, турецкий кофе и разговоры за жизнь. Каких-то особых различий не заметил.

– Тебе было легко влиться в коллектив?

– Не возникло особых проблем. Я спокойно говорю на английском. Наш тренер вообще свободно общается на четырех языках: немецком, английском, голландском и турецком. В «Карабахе» многие знают английский, но все-таки основной язык для общения немецко-турецкий. Наверное, половина наших игроков имеет турецкие корни, пусть ребята и родились в Австрии.

В общем, особых проблем с адаптацией не возникло. Плюс в команде есть украинец, азербайджанец и латыш, которые знают русский. Если совсем уж припрет, можно поговорить с ними на привычном языке.

– В австрийском Д3 есть лимит на легионеров?

– Есть, но под него попадают только те, у кого нет паспорта ЕС: я, украинец и азербайджанец.

– Вообще, что собой представляет третья лига чемпионата Австрии?

– Команды третьей лиги разделены на три зоны по территориальному принципу. В каждой зоне по 16-17 команд. Правда, в этом году в австрийском футболе устроили реорганизацию, решив увеличить количество команд во всех лигах, поэтому сейчас у «Карабаха» есть возможность отправиться на повышение. Во второй дивизион чемпионата Австрии выходят по две команды из каждой зоны, а среди третьих разыгрывается дополнительная путевка.

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– Если говорить о зарплате, после переезда в «Карабах» ты сильно выиграл в деньгах?

– Буду зарабатывать больше, чем в «Торпедо». Думаю, не каждый клуб высшей лиги может обеспечить игрокам такие финансовые условия. Плюс в контракте прописаны премиальные. За каждую победу получаешь 300 евро.

– Звучит здорово, но жить в Вене гораздо дороже, чем в Беларуси.

– Согласен, жить в Австрии дороже. Те же продукты в Беларуси гораздо дешевле. Я всегда акцентирую внимание на мясе. Наверное, самое дешевое куриное филе, которое я нашел в Вене, стоит порядка пяти евро. Выводы можете делать сами.

Еще в Австрии очень дорогой проезд в общественном транспорте – билет на одну поездку стоит 2,40 евро. Некоторые ребята «Карабаха» покупают проездные на год – 365 евро на все виды транспорта. Понятно, можно ездить «зайцем». В Вене легко сможешь зайти в метро без билета и проехать пару остановок бесплатно, но если тебя поймают – штраф 100 евро. Ребята, которые долго играют в «Карабахе», говорили, что они попадаются всего раз за погода. Мне как-то не очень комфортно ездить без билета, ведь в любой момент в салон могут зайти контролеры в гражданском, на которых нет опознавательных знаков. С другой стороны после 20 европейских центов за проезд в Беларуси не всегда хочется платить в 12 раз больше.

– Самое дорогое, что ты покупал в магазине в Вене?

– Наверное, мясо, о котором я тебе говорил. Кстати, в Вене и яйца дорогие. Самые дешевые, что я нашел, стоили, кажется, 1,8 евро. Увидел их на какой-то акции. Очень удивил режим работы магазинов. В субботу они открыты до шести вечера, а в воскресенье попросту не работают. Если не успел закупиться до выходных, приходится идти в кафе или на заправку, где все продукты в два-три раза дороже. Пока я не посещал австрийские кафе. Всего раз купил еду в заведении. Это был кебаб. Он, конечно, не такой большой, как на Комаровке, но достаточно вкусный.

Понятное дело, австрийские вафли и шоколад в Вене можно приобрести на каждом шагу. А как продавцы магазинов украшают их – настоящее искусство! Проходишь мимо, и взгляд радуется. Жаль, не могу описать всю красоту.

– В общем, Вена – шикарный город?

– Если честно, особо нигде не успел побывать, всего два раза выехал в город. Первое впечатление от центра Вены – шик, хоть там и много туристов. Хочу попросить, чтобы кто-то из одноклубников провел мне экскурсию по городу.

Вообще, австрийцы, конечно, очень доброжелательные. Каждый день кто-то из одноклубников интересуется делами, спрашивает, нужна ли мне помощь. Может быть, в Беларуси тоже так относятся к легионерам, но здесь складывается ощущение, что абсолютной каждый человек хочет, чтобы ты быстрее адаптировался.

Пока я ни о чем не жалею. Скажу, что многие белорусские футболисты здорово бы смотрелись на фоне того же «Карабаха» и были сильнее местных. Понятно, если играешь в команде из первой половины белорусской «вышки», не стоит ехать в австрийский минор. Все-таки выступать в серьезном клубе элитного белорусского дивизиона куда престижнее, но на данный момент в «Карабахе» для меня больше вариантов для развития. Плюс в дальнейшем мне бы хотелось остаться жить в Европе. Если честно, не понимаю, как в Беларуси люди умудряются прожить на 200-300 долларов в месяц. В Австрии же минимальная зарплата порядка 800-900 евро, и это уже говорит о многом. Тем более медицина и образование в Европе на более высоком уровне. Меня всегда это привлекало.