закрыть
22 марта 2018, четверг, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Дело Скрипаля на саммите ЕС: будут ли новые санкции против Кремля

  • 22.03.2018, 11:35
Фото: Getty Images

Два пункта повестки дня саммита Евросоюза затрагивают интересы России.

22-23 марта в Брюсселе проходит очередная встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза. Причем в трех разных форматах: сначала все 28, потом без Великобритании, находящейся в процессе развода с ЕС, и, наконец, в составе 19 лидеров государств еврозоны, сообщает dw.com.

Саммит, как это всегда бывает, начнется в четверг днем со встречи с председателем Европейского парламента. Потом - переговоры, пресс-конференция, рабочий ужин. На следующий день снова переговоры и еще одна пресс-конференция. Что же до повестки дня, то две ее темы обусловлены актуальными событиями.

Одно - это отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Второе - решение президента США ввести штрафные пошлины на импорт стали и алюминия. Первая тема имеет прямое отношение к России, вторая - опосредованное.

ЕС подозревает, но не обвиняет Россию

Тему Скрипаля готовили к саммиту еще в понедельник, 19 марта, министры иностранных дел стран ЕС там же в Брюсселе. Итогом их встречи стала договоренность решительно осудить попытку отравить бывшего полковника ГРУ и его дочь, а также выражение "безграничной солидарности" с правительством в Лондоне.

Вместе с тем они не стали напрямую, как это сделали британцы, возлагать ответственность на Россию, заявили лишь о том, что "очень серьезно" относятся к оценке Лондона, согласно которой "весьма вероятно ответственность несет Российская Федерация". По некоторым сведениям, многие министры настаивали на более жестких формулировках. Но в итоге, как отметили наблюдатели, министерское коммюнике оказалось даже мягче, чем подписанное на прошлой неделе совместное заявление лидеров Великобритании, Германии, США и Франции.

Впрочем, и в этом документе, как подчеркивал, отвечая на вопрос DW, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), не содержится прямое указание на ответственность России. Есть, мол, только согласие с Великобританией в том, что "нет другого убедительного объяснения происшедшему", и что отказ России дать ответы на законные вопросы Лондона представляет собой дополнительное основание ее подозревать.

Разноголосица - норма ЕС?

Пусть разница только в нюансах, но она есть. И ни в Брюсселе, ни в Берлине ее не скрывают. И когда накануне саммита корреспондент DW обратил внимание высокопоставленного советника канцлера на определенные различия в оценках, которые дают отравлению Скрипаля в европейских столицах, он назвал это совершенно нормальным.

"Я был бы всерьез встревожен, если бы в Европейском Союзе не было различных точек зрения", - заявил он. В том-то и заключается фокус ЕС, добавил советник, что всякий раз удается привести различные точки зрения к общему знаменателю и выработать согласованный подход.

В Еврокомиссии на это смотрят иначе. Там отнюдь не рады разноголосице в ЕС и необходимости всякий раз вести мучительный поиск компромиссной внешнеполитической формулировки. В Брюсселе в этой связи напоминают о недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который высказался за переход от принципа консенсуса к принятию и внешнеполитических решений большинством голосов. Юнкер считает, что в таком случае ЕС станет более дееспособным на мировой арене.

В ожидании новостей от Терезы Мэй

В Еврокомиссии явно недовольны тем фактом, что некоторые страны ЕС опасаются портить отношения с Москвой, но в разговорах с прессой брюссельские дипломаты объясняют различия в оценках происшествия в Солсбери по-другому.

У спецслужб разных стран ЕС, говорил один из них корреспонденту DW, разный уровень доступа к информации, которой располагают британцы. Но вот на саммите в четверг вечером Тереза Мэй поделится с коллегами самой свежей информацией, на основании которой участники встречи и будут делать выводы.

Какими эти выводы будут, пока ни в Брюсселе, ни в Берлине сказать не берутся. Но новые санкции - до поры до времени - и там, и тут практически исключают. Советник канцлера заявил корреспонденту DW, что хоть и не хочет предвосхищать дискуссию на саммите, но он очень сомневается в том, что Тереза Мэй сможет поведать коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России.

Вместе с тем председатель Европейского совета Дональд Туск намерен воспользоваться обсуждением дела Скрипаля, чтобы предложить участникам саммита - вместе с НАТО - делать больше, чтобы противостоять гибридным угрозам России, в том числе, в киберпространстве.

Второй актуальной темой саммита станет обсуждение новой ситуации, возникающей в Евросоюзе в связи с предстоящим в ночь с пятницы на субботу введением штрафных пошлин на импорт стали и алюминия в США.

В Брюсселе подчеркивают, что правила ВТО не запрещают в таком случае принимать ассиметричные ответные меры. Принципиальная договоренность о них в ЕС уже достигнута. Правда, и в Брюсселе, и в Берлине еще сохраняется слабая надежда на то, что в самый последний момент Вашингтон сделает исключение для европейских производителей стали и алюминия. Переговоры об этом в столице США вели в последние дни и министр экономики Германии, и комиссар ЕС по торговле.

Но если европейцам в этот раз и повезет, это не значит, что американские пошлины останутся без каких-либо ответных мер со стороны ЕС. Дело в том, что в Брюсселе резонно опасаются переориентации мировых потоков стали и алюминия с американского рынка на европейский.

Когда производителям из Бразилии, Китая или России будет ограничен экспорт в США, поясняет брюссельский дипломат, они наверняка попытаются больше продавать в страны ЕС, и в таком случае нам придется также принимать защитные меры.

Российские производители могут в таком случае понести особенно большие убытки. Дело в том, что Америка - второй по значению после Турции зарубежный рынок сбыта для российских металлургов и крупнейший иностранный покупатель алюминия из РФ. В 2017 году Россия поставила в США металлов на 4 миллиарда долларов. Евросоюз вряд ли допустит, чтобы такие объемы этой продукции впредь продавались на объединенном рынке Европы.

В ЕС, многозначительно напоминает в этой связи дипломат из Еврокомиссии, уже сейчас действует более 150 мер, противодействующих ввозу товаров по демпинговым ценам, в том числе, около 50 - в отношении Китая. Россия может оказаться следующей на очереди.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип