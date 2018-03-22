Дело Скрипаля на саммите ЕС: будут ли новые санкции против Кремля 22.03.2018, 11:35

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Два пункта повестки дня саммита Евросоюза затрагивают интересы России.

22-23 марта в Брюсселе проходит очередная встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза. Причем в трех разных форматах: сначала все 28, потом без Великобритании, находящейся в процессе развода с ЕС, и, наконец, в составе 19 лидеров государств еврозоны, сообщает dw.com.

Саммит, как это всегда бывает, начнется в четверг днем со встречи с председателем Европейского парламента. Потом - переговоры, пресс-конференция, рабочий ужин. На следующий день снова переговоры и еще одна пресс-конференция. Что же до повестки дня, то две ее темы обусловлены актуальными событиями.

Одно - это отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Второе - решение президента США ввести штрафные пошлины на импорт стали и алюминия. Первая тема имеет прямое отношение к России, вторая - опосредованное.

ЕС подозревает, но не обвиняет Россию

Тему Скрипаля готовили к саммиту еще в понедельник, 19 марта, министры иностранных дел стран ЕС там же в Брюсселе. Итогом их встречи стала договоренность решительно осудить попытку отравить бывшего полковника ГРУ и его дочь, а также выражение "безграничной солидарности" с правительством в Лондоне.

Вместе с тем они не стали напрямую, как это сделали британцы, возлагать ответственность на Россию, заявили лишь о том, что "очень серьезно" относятся к оценке Лондона, согласно которой "весьма вероятно ответственность несет Российская Федерация". По некоторым сведениям, многие министры настаивали на более жестких формулировках. Но в итоге, как отметили наблюдатели, министерское коммюнике оказалось даже мягче, чем подписанное на прошлой неделе совместное заявление лидеров Великобритании, Германии, США и Франции.

Впрочем, и в этом документе, как подчеркивал, отвечая на вопрос DW, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), не содержится прямое указание на ответственность России. Есть, мол, только согласие с Великобританией в том, что "нет другого убедительного объяснения происшедшему", и что отказ России дать ответы на законные вопросы Лондона представляет собой дополнительное основание ее подозревать.

Разноголосица - норма ЕС?

Пусть разница только в нюансах, но она есть. И ни в Брюсселе, ни в Берлине ее не скрывают. И когда накануне саммита корреспондент DW обратил внимание высокопоставленного советника канцлера на определенные различия в оценках, которые дают отравлению Скрипаля в европейских столицах, он назвал это совершенно нормальным.

"Я был бы всерьез встревожен, если бы в Европейском Союзе не было различных точек зрения", - заявил он. В том-то и заключается фокус ЕС, добавил советник, что всякий раз удается привести различные точки зрения к общему знаменателю и выработать согласованный подход.

В Еврокомиссии на это смотрят иначе. Там отнюдь не рады разноголосице в ЕС и необходимости всякий раз вести мучительный поиск компромиссной внешнеполитической формулировки. В Брюсселе в этой связи напоминают о недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который высказался за переход от принципа консенсуса к принятию и внешнеполитических решений большинством голосов. Юнкер считает, что в таком случае ЕС станет более дееспособным на мировой арене.

В ожидании новостей от Терезы Мэй

В Еврокомиссии явно недовольны тем фактом, что некоторые страны ЕС опасаются портить отношения с Москвой, но в разговорах с прессой брюссельские дипломаты объясняют различия в оценках происшествия в Солсбери по-другому.

У спецслужб разных стран ЕС, говорил один из них корреспонденту DW, разный уровень доступа к информации, которой располагают британцы. Но вот на саммите в четверг вечером Тереза Мэй поделится с коллегами самой свежей информацией, на основании которой участники встречи и будут делать выводы.

Какими эти выводы будут, пока ни в Брюсселе, ни в Берлине сказать не берутся. Но новые санкции - до поры до времени - и там, и тут практически исключают. Советник канцлера заявил корреспонденту DW, что хоть и не хочет предвосхищать дискуссию на саммите, но он очень сомневается в том, что Тереза Мэй сможет поведать коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России.

Вместе с тем председатель Европейского совета Дональд Туск намерен воспользоваться обсуждением дела Скрипаля, чтобы предложить участникам саммита - вместе с НАТО - делать больше, чтобы противостоять гибридным угрозам России, в том числе, в киберпространстве.

Второй актуальной темой саммита станет обсуждение новой ситуации, возникающей в Евросоюзе в связи с предстоящим в ночь с пятницы на субботу введением штрафных пошлин на импорт стали и алюминия в США.

В Брюсселе подчеркивают, что правила ВТО не запрещают в таком случае принимать ассиметричные ответные меры. Принципиальная договоренность о них в ЕС уже достигнута. Правда, и в Брюсселе, и в Берлине еще сохраняется слабая надежда на то, что в самый последний момент Вашингтон сделает исключение для европейских производителей стали и алюминия. Переговоры об этом в столице США вели в последние дни и министр экономики Германии, и комиссар ЕС по торговле.

Но если европейцам в этот раз и повезет, это не значит, что американские пошлины останутся без каких-либо ответных мер со стороны ЕС. Дело в том, что в Брюсселе резонно опасаются переориентации мировых потоков стали и алюминия с американского рынка на европейский.

Когда производителям из Бразилии, Китая или России будет ограничен экспорт в США, поясняет брюссельский дипломат, они наверняка попытаются больше продавать в страны ЕС, и в таком случае нам придется также принимать защитные меры.

Российские производители могут в таком случае понести особенно большие убытки. Дело в том, что Америка - второй по значению после Турции зарубежный рынок сбыта для российских металлургов и крупнейший иностранный покупатель алюминия из РФ. В 2017 году Россия поставила в США металлов на 4 миллиарда долларов. Евросоюз вряд ли допустит, чтобы такие объемы этой продукции впредь продавались на объединенном рынке Европы.

В ЕС, многозначительно напоминает в этой связи дипломат из Еврокомиссии, уже сейчас действует более 150 мер, противодействующих ввозу товаров по демпинговым ценам, в том числе, около 50 - в отношении Китая. Россия может оказаться следующей на очереди.