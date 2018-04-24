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По Бобруйску бегал лось

  • 24.04.2018, 14:26

Это стало вторым случаем появления животного в городе за последние сутки.

Утром 24 апреля в Бобруйске засняли бегающего по улицам частного сектора лося. Видео опубликовано на Youtube, сообщает «Могилев.Онлайн».

Лоси в городе могут быть опасны — наносить травмы людям, повреждать автомобили и другое имущество. Надеемся, что лесной житель вернулся в привычную среду обитания, не причинив вреда и не пострадав.

Это второй случай чуть больше чем за сутки. Утром 23 апреля в Бобруйск забрел смертельно раненный лосенок. Ветеринары выявили у него травмы, несовместимые с жизнью. Малыша было решено усыпить.


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