По Бобруйску бегал лось 24.04.2018, 14:26

Это стало вторым случаем появления животного в городе за последние сутки.

Утром 24 апреля в Бобруйске засняли бегающего по улицам частного сектора лося. Видео опубликовано на Youtube, сообщает «Могилев.Онлайн».

Лоси в городе могут быть опасны — наносить травмы людям, повреждать автомобили и другое имущество. Надеемся, что лесной житель вернулся в привычную среду обитания, не причинив вреда и не пострадав.

Это второй случай чуть больше чем за сутки. Утром 23 апреля в Бобруйск забрел смертельно раненный лосенок. Ветеринары выявили у него травмы, несовместимые с жизнью. Малыша было решено усыпить.