Российский рубль упал на двухмесячное дно вслед за нефтью 1 7.04.2018, 20:47

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США дают прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями.

Рубль упал на Московской бирже в пятницу на фоне снижения цен на нефть, скупки валюты Минфином и на фоне новых санкций США, под удар которых попали 7 российских магнатов, 17 чиновников и 12 компаний, включая бизнес-империю Олега Дерипаски в полном составе, пишет finanz.ru.

Курс доллара закрепился выше 58 рублей впервые с 19 марта. К 20.19 по белорусскому времени российский рубль потерял 38 копеек, с начала недели - 98 копеек, в ходе торгов поднимался до отметки 58,14 рубля за доллар, максимальной с 13 февраля. Евро оформил рекорд за 1,5 недели на отметке 71,35 рубля.

Как сообщила компания Baker Hughes, объемы бурения на сланцевых месторождениях в США вышли на новый максимум с мая 2015 года: число действующих буровых вышек увеличилось на 11 единиц, до 808.

Цена Brent опустилась на 1,81% - до 67,06 доллара за бочку.

Рубль следует за валютами EM, которые слабеют на опасениях разрастания торговой войны между США и Китаем, отмечает аналитик Nordea Денис Евдокимов.

Внутренних же драйверов у рубля нет, говорит глава аналитики банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Валюту на бирже скупает Минфин, а с 6 апреля объем операций увеличился на четверть.

Суммарно за месяц Минфин заберет с рынка 4,2 млрд долларов, или весь профицит текущего счета, отмечает Райффайзенбанк.

Поверить в силу рубля участникам рынка мешают геополитические риски, отмечает аналитик "Альпари" Анна Бодрова. Минфин США в пятницу расширил "черные списки", включив в них председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу "Газпрома" Алексея Миллера, сенатора Сулеймана Керимова, зампреда ЦБ Александра Торшина, миллиардеров Виктора Вексельберга и Кирилла Шамалова, глав Росгвардии и Роскомнадзора.

Отрезая российскую элиту от зарубежных активов и возможности совершать транзакции в долларах, США дают "прямой сигнал всем - сворачивайте операции с крупными российскими компаниями", говорит директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

"Риском для рынка становится даже не расширение санкционного списка (угроза в данном случае может быть страшнее исполнения), а ответные действия российских властей", - добавляет он.