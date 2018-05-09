В Бресте сильный ветер «срубил» дерево, а дождь затопил улицу Гоголя
- 9.05.2018, 21:10
Дерево упало на ворота средней школы № 9 и заблокировало тротуар.
Ближе к вечеру 9 мая погода в Бресте испортилась. Сильный ветер поднимал пыль и повалил дерево на улице Наганова, а ливень традиционно затопил улицу Гоголя, передает tut.by.
Дерево упало на ворота средней школы № 9 и заблокировало тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сильный ветер сменился ливнем с градом. Под натиском стихии, как всегда, пала улица Гоголя.
Улица Гоголя в #brest_by превратилась в венецианский Гранд Канал pic.twitter.com/ot9HpMWBUC— Pavel Kataev (@pavelkataev) 9 мая 2018 г.