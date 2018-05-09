закрыть
9 мая 2018, среда, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Бресте сильный ветер «срубил» дерево, а дождь затопил улицу Гоголя

  • 9.05.2018, 21:10

Дерево упало на ворота средней школы № 9 и заблокировало тротуар.

Ближе к вечеру 9 мая погода в Бресте испортилась. Сильный ветер поднимал пыль и повалил дерево на улице Наганова, а ливень традиционно затопил улицу Гоголя, передает tut.by.

Дерево упало на ворота средней школы № 9 и заблокировало тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сильный ветер сменился ливнем с градом. Под натиском стихии, как всегда, пала улица Гоголя.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец