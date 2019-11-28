Видеофакт: Песню «Погоня» записали с участием хора и оркестра 8 28.11.2019, 12:07

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Все работы продолжались два года.

Песню «Погоня», созданную на основе одноименного стихотворения Максима Богдановича, впервые записали с участием оркестра и хора. Об этом tut.by рассказал Павел Белоус, руководитель проекта Symbal.by.

Музыкальным редактором и аранжировщиком стал известный белорусский композитор Константин Еськов. Первоначальный вариант музыки Николая Щеглова-Куликовича писался для хорового акапельного исполнения (именно в таком варианте раньше исполнялась песня).

Инициатором проекта выступил активист Антон Межа. На аранжировку, репетиции и запись ушло около 2 тысяч долларов. Все работы продолжались два года.

Над записью «Погони» работали несколько десятков людей из разных столичных коллективов. Каких именно, организаторы просят не называть.

Белорусский видеорежиссер Иван Муравьев сделал эмоциональное видео, где использовал новую запись «Погони» и кадры из перезахоронения Кастуся Калиновского и повстанцев 1863—1864 годов, снятые им в Вильнюсе.

В начале 1990-х «Погоня» рассматривалась как один из претендентов на статус государственного гимна Беларуси.