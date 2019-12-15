Новое жульничество с зарплатами белорусов: вскрылся важный нюанс 9 15.12.2019, 11:29

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Что будет с доходами врачей и учителей после Нового года?

Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий. Во многом поэтому медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах, пишет tut.by.

В Минтруда сегодня пояснили, как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. Уточним сразу: при сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, совмещение, работа в ночные смены и в выходные. Это связано с тем, что они носят не постоянный, а временный характер, поясняют в ведомстве.

В Минтруда в очередной раз повторяют, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, которые действовали до изменений. «Эта норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 года размеров оплаты труда работников», — уточняют в ведомстве.

Как будут рассчитывать зарплаты бюджетников с 2020 года?

С 2020 года зарплаты будут рассчитывать по тарифной системе, которая состоит из базовой ставки и 18-разрядной тарифной сетки.

Зарплаты бюджетников будут состоять из:

оклада;

надбавок за стаж работы (до 5 лет — 10% от базовой ставки, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 лет и выше — 30%);

надбавок и доплат (в том числе надбавки за работу по контракту, за ученую степень и ученое звание, доплаты за сверхурочную работу, работу в праздники и выходные дни, за работу с вредными и опасными условиями труда);

премии (размер которой может варьироваться для каждого работника. Но в целом в организациях на премии будут направлять 5% от суммы окладов работников).

Для бюджетников также предусмотрены единовременная выплата на оздоровление (выплачивается, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада, уточняют в Минтруда) и матпомощь из-за непредвиденных материальных трудностей (0,3 среднемесячной суммы окладов работников).

— Конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премии и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций, — уточняют в Минтруда.

Проще говоря, работник сможет рассчитывать на премию (в организациях на премии будут направлять 5% от суммы окладов работников) и матпомощь в 0,3 среднемесячного оклада.

Какие выплаты уберут из расчетов зарплаты?

Количество стимулирующих и компенсирующих выплат, которые учитываются при расчете зарплаты бюджетников, в 2020 году сократится больше чем в 3 раза по сравнению с 2019-м, уточняют в Минтруда. Так, некоторые выплаты объединят в одну. В зарплату не будут также включать коэффициенты и повышения.

— Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например, надбавка за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации, — поясняют в Минтруда.

Что будет в итоге с зарплатами?

В Минтруда уверяют, что руководители бюджетных организаций, которые будут устанавливать размеры стимулирующих и компенсирующих выплат, не могут допустить снижение с 1 января зарплат работников (без премии). Важно обратить внимание на уточнение ведомства про премии.

— Для целей сопоставления заработной платы работников бюджетных организаций (в действующих условиях декабря 2019 года) учитывается заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени, — уточняют в Минтруда.

В ведомстве добавляют, что в начисленную зарплату (имеется в виду декабрьская зарплата, по которой и будут сравнивать, не упали ли зарплаты бюджетников. — Прим. ред.) включаются следующие виды выплат:

тарифная ставка, тарифный оклад;

повышения тарифной ставки, тарифного оклада;

надбавки и доплаты, кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в госпраздники, праздничные и выходные дни;

премия в усредненных размерах, установленных для данного вида бюджетных организаций (например, 20% от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда заработной платы).

— Таким образом, заработная плата работника, рассчитанная за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5% оклада работника, не может быть ниже заработной платы работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку, — уточняют в Минтруда.

Иными словами, из комментария Минтруда следует, что при сравнении декабрьской и январской зарплат не нужно учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. Это ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее. Но нужно учитывать, что у медиков, к примеру, практикуется совмещение должностей. А при сравнении декабрьской и январской зарплат будет учитываться только основная работа.

Справка. Под совмещением подразумевается выполнение работником у одного и того же нанимателя наряду со своей основной работой дополнительной работы по другой профессии. Совмещением также может быть выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы в течение рабочего дня (смены). Существует также совместительство — это форма вторичной занятости, при которой в свободное от основной работы время работник выполняет другую регулярную оплачиваемую работу. Это регулярная оплачиваемая работа по трудовому договору. По статистике, коэффициент совместительства у враче в среднем составляет 1,36. Это означает, что практически каждый работает больше чем на одну ставку. В пояснении Минтруда речь идет про совмещение.

В Минтруда тем временем обращают внимание, что январские зарплаты бюджетников обычно меньше декабрьских, потому что «ежегодно в конце года выплачивается премия в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда».

— Таким образом, заработная плата работника за декабрь складывается в среднем на 12% выше, чем заработная плата за январь следующего года, — поясняют в Минтруда. — Поэтому сопоставление заработной платы в новых условиях (январь 2020 года) производится с заработной платой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии.