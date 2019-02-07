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Белорусские оппозиционеры считают Мясниковича мошенником и самозванцем

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  • 7.02.2019, 14:27
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Михаил Мясникович
Фото: bymedia

Лидеры белорусских демсил прокомментировали предстоящий визит Михаила Мясниковича в Польшу.

С 11 по 14 февраля состоится официальный визит в Польшу «парламентской» делегации Беларуси во главе с председателем «совета республики» Михаилом Мясниковичем.

В Варшаве запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Состоятся также переговоры Мясниковича с главой сената (маршалом) Станиславом Карчевским и маршалом сейма Мареком Кухтиньским. Кроме того, пройдет встреча с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Напомним, что международные наблюдатели признали, что последние «парламентские выборы» в Беларуси в 2016 году проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями.

Ситуацию с визитом в Польшу представителей нелегитимного «парламента» сайту Charter97.org прокомментировали белорусские политики и правозащитники.

Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Вясна», бывший политзаключенный:

- Легитимность так называемой «парламентской» делегации во главе с Мясниковичем вызывает большие вопросы. Последние «парламентские выборы» были недемократичными, и это признали и международная миссия наблюдателей, и внутренние наблюдатели в Беларуси.

Даже учитывая саму структуру «выборов» «совета республики», который «избирается» не напрямую, а частично областными «советами депутатов», частично же назначается Лукашенко, легитимность этого органа вызывает большие сомнения.

Кроме того, ситуация с правами человека в Беларуси в последнее время кардинально не меняется: все прежние проблемы остаются. Это подтвердил и 2018 год. Уголовные дела возбуждались против независимых журналистов, руководителей независимого профсоюза РЭП, против директора информационного агентства БелаПАН Алеся Липая. Это говорит о том, что уголовные преследования общественных активистов и независимых журналистов в Беларуси продолжаются.

Сюда же можно добавить и проблему сохранения в Беларуси смертной казни, проблему нерегистрации общественных организаций и политических партий.

Мы, белорусские правозащитники, в один голос говорим: ситуация с правами человека у нас в стране не меняется, она остается достаточно плохой. И такие авансы, которые сегодня раздаются белорусским «сенаторам», я считаю неправильными. Эти люди нелегитимны, повышенияе их статуса на встречах такого уровня их легитимизирует.

Все это вызывает большую озабоченность. Потому что начинаются контакты и сотрудничество с теми, кто продолжает нарушать права человека в Беларуси и не собирается менять здесь что-то в лучшую сторону.

Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу»:

- Считаю, что это унижение для польских политиков – встречаться с людьми, которые не избраны на свободных демократических выборах, а назначены действующим правителем Беларуси исполнять обязанности «парламентариев».

В отличие от польских коллег, которые заняли свое место в Сейме Польши благодаря открытой борьбе за голоса избирателей, белорусские «депутаты» не избираются, а назначаются. Их роль сводится к роли декораций в системе государственного управления Беларусью. Они даже не способны формулировать и принимать решения в том органе, куда они назначены или направлены на работу.

В то же время я не против расширения отношений между официальными сторонами Республики Польша и Республики Беларусь. Но здесь надо говорить о контактах на уровне исполнительной власти, где все понятно и есть ответственные за принятие решение в определенных сферах. Есть, например, Министерство образования, Министерство культуры, Министерство экономики, Нацбанк…

Я думаю, что такие контакты поспособствовали бы большей открытости Беларуси для Евросоюза, лучшему уровню сотрудничества, что, в свою очередь, избавило бы нас от тотальной зависимости, которую мы имеем в рамках союза с Россией. Дверь для Беларуси надо открывать, но действовать надо на том уровне, где есть люди, ответственные за принятие решений.

Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, бывший политзаключенный:

- Хочу напомнить, что польское правительство признало Хуано Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы, потому что Николас Мадуро по результатам сфальсифицированных выборов потерял легитимность.

А в Беларуси мы наблюдаем аналогичный случай: Лукашенко и его «парламент» потеряли легитимность давно и безвозвратно. Причем Лукашенко сделал это, совершив тяжелое преступление, продлив свои полномочия антиконституционным путем на «референдуме» 1996 года.

И здесь в голову приходит только одно объяснение: двойные стандарты. Жаль, что наши польские соседи так поступают.

Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», бывший политзаключенный:

- У меня до сих пор не укладывается в голове: как порядочные люди, избранные народом, могут официально, на равных встречаться с мошенниками и самозванцами?

Как порядочные люди могут делать вид, что в Беларуси есть «парламент»?

Зачем лидерам польского государства становиться на одну доску с теми, кто открыто и нагло фальсифицирует выборы? Не понимаю.

Европейцы не признают президентом Николаса Мадуро, но даже в Венесуэле на выборах считают голоса и оппозиция может выиграть парламентские выборы. В Беларуси вообще не считают голоса, здесь царит тотальный обман. Зачем играть с мошенниками в наперстки?

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный:

- Польша чередует различные подходы в отношении белорусского диктаторского режима. Эту политику можно назвать чередованием методов кнута и пряника или, как говорят поляки, kija i marchewki (палки и морковки – ред.). Например, в 2005-2007 годах правившая тогда партия «Право и справедливость» под руководством Леха Качиньского твердо стояла на позиции поддержки демократических сил в Беларуси.

Были приняты институциональные решения по поддержке гражданского общества в Беларуси. Это и программа Калиновского в отношении репрессированных студентов и членов семей репрессированных политиков. Тогда же начал свою работу телеканал «Белсат», было принято решение об оказании помощи белорусским правозащитным организациям.

Сейчас, на мой взгляд, Польша повторяет политику «осторожной дружбы с диктатором», которую проводил в 2008-2010 министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. И мы знаем, чем эта политика закончилась.

Хотел бы сказать польским друзьям, что диктатор Лукашенко назвал ракетные системы залпового огня дальнего действия, которые были разработаны совместно с китайскими военными, «Полонезами» не потому, что он испытывает теплые чувства к Польше и полякам.

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