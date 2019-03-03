Ученые обещают найти девятую планету Солнечной системы до 2030 года 1 3.03.2019, 21:28

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Ученые утверждают, что в Солнечной системе существует девятая планета.

Исследователи из Калифорнийского института технологий Майк Браун и Константин Батыгин впервые заговорили о существовании девятой планеты Солнечной системы три года назад. Они заметили, что космические камни в Поясе Койпера двигаются по очень необычной орбите, и предположили, что там находится массивная планета, гравитация которой затягивает эти объекты на эти странные орбиты, сообщает "Вокруг света".

С тех пор исследователи по всему миру ищут планету и выдвигают гипотезы относительно ее размеров, орбиты и происхождения. Кое-кто предлагал и альтернативные объяснения, допуская, что странные орбиты могут быть вызваны большим кольцом ледяных тел, которое может создать необходимый гравитационное воздействие.

В двух статьях, опубликованных в The Astronomical Journal и Physics Reports, Браун и Батыгин привели новые доказательства существования девятой планеты. В одной из них ученые проверили, может ли странная орбита тел в Поясе Койпера быть так называемым «упреждением», то есть продиктованным случайным наблюдением их движения под определенным углом, которое не отражает действительности. Они рассчитали, что вероятность такого ошибочного наблюдения равна одному шансу к пятистам.