Специалисты NASA испытали первый марсианский вертолет 1 30.03.2019, 8:28

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Беспилотный аппарат имеет массу менее двух килограммов.

Инженеры NASA провели первый испытательный полет беспилотного аппарата Mars Helicopter, который разработан для миссии Mars-2020. Об этом сообщает сайт Лаборатории реактивного движения NASA, передает liga.net.

Беспилотный вертолет Mars Helicopter отправится на Марс в июле 2020 года вместе с новым ровером в рамках миссии Mars-2020. Его задача - демонстрация работоспособности и эффективности беспилотных летательных аппаратов в рамках исследовательских миссий к другим планетам Солнечной системы.

Масса Mars Helicopter составляет 1,8 килограмма, он выполнен по соосной вертолетной схеме с двумя контрвращающимися несущими винтами с широкими лопастями.

Энергию для полетов и обогрева аппарат будут поставлять литий-ионные аккумуляторные батареи, подзаряжающиеся при помощи солнечных панелей.

Предполагается, что в течение месяца после прибытия на Марс Mars Helicopter сначала совершит 30-секундный пробный подъем на три метра, а потом совершит как минимум пять дальних полетов, длительность которых будет достигать 90 секунд, а высота - несколько сотен метров.

Испытания на Земле проводились в вакуумной камере шириной 7,62 метра. Чтобы смоделировать условия Марса из камеры с дроном откачали воздух, заменив его на углекислый газ - основной компонент марсианской атмосферы.

Гравитацию смоделировали при помощи системы гравитационной разгрузки, прикрепленной к верхней части вертолета - во время полета система немного тянула аппарат вверх. За два дня испытаний дрон совершил два успешных тестовых подъема на высоту в пять сантиметров.