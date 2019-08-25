Ученые выяснили, что вызвало гигантские размеры динозавров 25.08.2019, 9:59

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Первые появившиеся на Земле динозавры были небольшого роста, но затем произошло важное событие.

Исследователи обнаружили, что повышение уровня кислорода связано с увеличением роста динозавров в Северной Америке около 215 млн лет назад.

Уровни кислорода в породах Северной Америки подскочили почти на треть всего за пару млн лет, возможно, создавая почву для экспансии динозавров в тропиках Северной Америки, пишет EurekAlert!.

Ученые из США разработали новую методику выделения небольшого количества газа, который содержится в древних карбонатных минералах. Затем газы направляются непосредственно в масс-спектрометр, который измеряет их состав.

Ведущий исследователь, профессор Морган Шаллер, сказал: «Мы проверили породы с плато Колорадо и бассейна Ньюарка, которые образовались в одно и то же время на расстоянии около 1000 км друг от друга на суперконтиненте Пангея. Наши результаты показывают, что более период около 3 млн лет — что является очень быстрым с геологической точки зрения — уровень кислорода в атмосфере подскочил с 15% до 19%. Для сравнения, в сегодняшней атмосфере содержится 21% кислорода. Мы действительно не знаем, что вызвало это увеличение».

Этот кислородный пик совпадает с появлением первых динозавров в североамериканских тропиках — Chindesaurus. Вскоре за ними последовали зауроподы: четвероногие травоядные динозавры, к которым относился, в частности, гигантский бронтозавр.

Профессор Бристольского университета Майк Бентон заметил, комментируя это исследование, что первые появившиеся динозавры были небольшого роста, но с повышением уровня кислорода в атмосфере они стали достигать гигантских размеров.

«Более высокие уровни кислорода в атмосфере часто связаны с тенденцией к увеличению размеров. Этот новый результат интересен тем, что время подъема кислорода и увеличения роста динозавров совпадает, хотя динозавры стали широко распространены в Южной Америке довольно рано, около 232 миллионов лет назад».