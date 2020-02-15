У 11-месячной пинчанки нашли ВИЧ: здоровые родители в шоке 12 15.02.2020, 8:09

5,421

Иллюстрационное фото

Мама девочки предполагает, что заразить ее могли или в родильном доме, или в больнице:

Пинчанка Светлана Дыдышко бьет во все колокола: позвонила журналистам, написала заявление в Следственный комитет, обратилась в администрацию Лукашенко. У ее 11-месячной дочери Мирославы обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает «Медиа-Полесье». По мнению Светланы, в случившемся виноват медицинский персонал Пинской детской больницы.

— Я рожала 28 февраля прошлого года у нас здесь, в Пинске, — рассказывает Светлана. — При родах дочке сломали ключицу. После роддома ее перевели в детскую больницу. Там она лежала около трех недель. Потом мы забрали ребенка домой.

— С октября Мирослава начала сильно болеть. Были плохие анализы крови, и нас направили в Брест к гематологу, — продолжает женщина. — Там дочку посмотрела еще и кардиолог, назначив дополнительные анализы.

Пинчане вернулись домой, сдали необходимые анализы и узнали страшную новость.

— На следующий день врач-инфекционист сказала прийти в поликлинику. Мы приехали. Я зашла в кабинет. Муж остался в коридоре. И тут она сообщает нам эту новость, что у Мирославы обнаружили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Малышку проверяли четыре раза, и каждый раз подтверждался ее положительный ВИЧ-статус. У остальных членов семьи Дыдышко, а это еще четверо детей, сама Светлана и ее муж, результаты анализов на ВИЧ отрицательные.

Мама Мирославы отсчитывает месяцы, ведь ВИЧ-инфекция проявляется не сразу. Обнаружить антитела к вирусу в крови можно через 3—6 месяцев после заражения. Светлана предполагает, что заразить девочку могли или в родильном доме, или в больнице:

— Во второй раз мы попали в Пинскую детскую больницу в августе. Анализы сначала были хорошие. А с октября уже постоянно лежим в больнице.

Три недели назад Мирославу госпитализировали в Минскую городскую детскую инфекционную больницу. Перед госпитализацией у девочки была судорога. Минские врачи провели еще одно обследование ребенка и назначили терапию.

Светлана Дыдышко рассказывает, что хочет найти виновных:

— У меня была беременность без осложнений, и я думала, что ребенок будет здоровым. А сейчас моя девочка всю жизнь должна будет принимать лекарства, чтобы подавить активность ВИЧ.

В разговоре с журналистами женщина опасается, что, может, ее дочь не первая в городе попала в сложую ситуацию: ведь в ее здоровой семье нашли у ребенка ВИЧ-инфекцию.

— Я хочу, чтобы такое больше не повторилось, — утверждает Светлана, — поэтому решила рассказать о нашей трагедии СМИ, хотя мне предлагали не делать этого.

Ситуацию корреспонденту прокомментировал главный врач УЗ «Пинская детская больница» Николай Телятицкий, который отметил, что сейчас в детской больнице проводится внутренняя проверка и работает межрайотдел Следственного комитета.

По словам главврача, администрация больницы сама заинтересована в разрешении этой ситуации, потому что никому не хотелось бы пережить такое: ни сотрудникам учреждения, ни родителям других детей.

Инфицированные дети в больницах лежат вместе со всеми, в тех же палатах. ВИЧ-статус человека запрещено разглашать по закону. И работники больницы не имеют права как-то ограничивать таких пациентов.