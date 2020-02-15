Минское «Динамо» продолжает «радовать» Лукашенко 1 15.02.2020, 19:38

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ФОТО: "ДИНАМО-МИНСК".

На этот раз минчане уступили «Автомобилисту».

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" в гостях обыграл "Динамо" из Минска (6:4), передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — АВТОМОБИЛИСТ

ДИНАМО: Тэйлор (Карнаухов); Граньяни (А) — Еременко, Дадонов — Китаров — Павлович (А); Дерябин — Готовец, Дроздов — Спунер — Демков; Морроу — Денисов, Принс — Паре — Когалев; Достанко — Эллиотт, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович.

АВТОМОБИЛИСТ: Фомин (Галкин); Березин — Василевский, Доус (К) — Холланд — Мэйсек; Трямкин — Мамкин, Плaтт (А) — Литовченко — Секстон; Попов — Валитов, Белоусов — Дацюк (А) — Гареев; Овчинников — Хрипунов, Мозер — Кучерявенко — Обидин.

ШАЙБЫ: 1:0 — Паре (4.08, Денисов, Принс). 1:1 — Василевский (15.43, Обидин). 1:2 — Платт (30.46). 2:2 — Принс (32.59, Граньяни). 2:3 — Мэйсек (40.33, Холланд). 2:4 — Гареев (40.47, Дацюк, Белоусов). 3:4 — Стефанович (43.46, Ковыршин, Костицын). 4:4 — Принс (54.35, Готовец, Эллиотт). 4:5 — Секстон (55.06). 4:6 — Платт (59.41).