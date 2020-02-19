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В Польше выросли занятость и зарплата

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  • 19.02.2020, 20:30
В Польше выросли занятость и зарплата
Фото с сайта wyborcza.biz

Средняя зарплата в Польше в январе составила около 1260 евро.

В январе занятость на польских предприятиях увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплата – на 7,1%. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши.

Согласно обнародованным данным за прошлый месяц, средняя зарплата в Польше составила 5282 злотых без вычета налогов (около 1260 евро), передает «Радио Польша».

Данные представленные Главным статистическим управлением касаются предприятиях, где трудоустроены 9 и больше человек. В общей сложности на предприятиях такого типа в Польше работают чуть почти 6,5 млн человек.


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