В Польше выросли занятость и зарплата 1 19.02.2020, 20:30

Фото с сайта wyborcza.biz

Средняя зарплата в Польше в январе составила около 1260 евро.

В январе занятость на польских предприятиях увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплата – на 7,1%. Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши.

Согласно обнародованным данным за прошлый месяц, средняя зарплата в Польше составила 5282 злотых без вычета налогов (около 1260 евро), передает «Радио Польша».

Данные представленные Главным статистическим управлением касаются предприятиях, где трудоустроены 9 и больше человек. В общей сложности на предприятиях такого типа в Польше работают чуть почти 6,5 млн человек.