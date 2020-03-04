Ученые выяснили, как похудеть, не двигаясь с места 4.03.2020, 10:14

Американские исследователи пришли к интересным выводам.

Профессиональные шахматисты на соревнованиях сжигают до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса. При решении сложных математических задач и сдаче экзаменов мозг потребляет на 30-40 процентов больше энергии, чем обычно. Американские исследователи даже решили таким способом бороться с нынешней эпидемией ожирения. РИА Новости разбирается, действительно ли можно похудеть, если много и напряженно думать.

Шахматы и калории

В 2018 году международный шахматный турнир на острове Мэн (Великобритания) стал полигоном для научных исследований. Организаторы закрепили на некоторых игроках приборы, оценивающие работу сердца и энергозатраты. Выяснилось, что отдельные участники, не вставая с места, сжигают не меньше килокалорий, чем пловцы или бегуны.

Российский гроссмейстер Михаил Антипов за два часа изматывающего умственного поединка израсходовал 560 килокалорий — будто пробежал восемь километров или час активно плавал. У его соперника Хикару Накамура во время игры пульс периодически повышался до 130 ударов в минуту, что также привело к серьезным энергозатратам.

Известно, что Анатолий Карпов в матче с Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира похудел на девять килограммов. Правда, их противостояние растянулась почти на полгода.

Французские исследователи объясняют подобные процессы в организме стрессом. Когда разыгрывается партия, у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что, в свою очередь, может влиять на метаболизм. Впрочем, авторы работы отмечают: большое количество килокалорий, израсходованных в отдельные моменты напряженной дуэли, скорее исключение. Наблюдения за двумя десятками профессиональных шахматистов показали: в среднем за поединок они сжигают около ста килокалорий в час, что гораздо меньше, чем тратят легкоатлеты.

Под давлением стресса

Мозг взрослого человека потребляет до 20 процентов энергии, вырабатываемой организмом. У детей и подростков этот показатель иногда доходит до 60 процентов. Чем интенсивнее умственная деятельность, тем больше подпитки требуется серому веществу. Например, при решении сложных математических задач или заучивании новой информации расходуется больше килокалорий, чем во время просмотра фильма или на отдыхе.

Это доказали канадские ученые, попросившие 14 добровольцев либо выполнить на компьютере несколько заданий на память и внимание, либо выучить наизусть фрагмент художественного текста, либо просто отдохнуть. У участников исследования анализировали уровень сахара в крови, позволяющий косвенно оценить количество энергии, необходимое для умственной деятельности. Дело в том, что мозг — единственный орган, который питается продуктами распада глюкозы, поступающей с кровью.

Оказалось, что работавшие на компьютере и учившие наизусть текст сожгли на 250 и 200 килокалорий больше, чем отдыхавшие. Правда, и уровень кортизола — гормона, участвующего в развитии стрессовых реакций, — в первых двух группах был выше.

По мнению исследователей из НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина, мозг сам по себе потребляет много энергии, но стресс и эмоциональные переживания могут увеличить энергозатраты на 30-40 процентов. Ученые пришли к такому выводу, наблюдая 75 студентов за несколько дней до и во время экзамена. Чем ближе было тестирование, тем больше требовалось энергии. И если за 72 часа до испытания учащиеся тратили примерно на 750 килокалорий больше, чем обычно, то в день экзамена — на тысячу.

Ученые показали, что в начальных фазах сна отделы мозга, активные во время бодрствования, быстро наращивают запасы химической энергии, которая на дальнейших фазах сна расходуется на восстановительные процессы.

Мозг против ожирения

Британские специалисты предполагают, что мозг тугодумов — в отличие от обладателей живого ума — при прохождении тестов на внимание и память потребует больше килокалорий.

Есть и прямо противоположная точка зрения. Ученые протестировали 28 добровольцев и выяснили: чем сообразительнее человек, тем выше уровень глюкозы в его крови, что, в свою очередь, указывает на количество энергии, необходимой мозгу.

Редко кому из взрослых удавалось похудеть, напрягая ум. Чего не скажешь о детях, которые в пять-шесть лет резко начинают терять в весе. Американские исследователи отмечают, что снижение массы тела в этом возрасте связано с высокими энергозатратами, необходимыми для развития интеллекта. Дальше с годами количество килокалорий, необходимых мозгу, постепенно уменьшается, и происходит резкий набор веса.