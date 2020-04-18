В Витебске от коронавируса умерла медсестра 9 18.04.2020, 16:02

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10 дней она находилась в коме на аппарате ИВЛ.

Медсестра Надежда Ф. из Витебской областной клинической больницы умерла от коронавируса, передает телеграм-канал «Баста!».

10 дней она находилась в коме на аппарате ИВЛ. Информацию о смерти подтвердили несколько жителей Витебска, а также сотрудники больницы.

«Подруга матери, работала с ней в смене в областной в Витебске, умерла. Забрали в железнодорожную больницу, 10 дней была на ИВЛ, не вытянули. Мазок положительный, тело повезут в Минск на кремацию. Ей 41 год», - пишет читатель канала, мать которого работает в областной клинической больнице в Витебске.

«В Витебской областной клинической больнице умерла медсестра. Ей был 41 год, работала в отделении микрохирургии глаза. Она находилась в коме на аппарате ИВЛ. Знаете, у нее почти нет родных. Родителей нет, есть сестра и тетки, поэтому мы решили написать о ней, чтобы люди помнили», - сообщили сотрудники больницы.

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