«Не хочу, чтобы на заборе школы висели золотые медали» 8 16.08.2020, 13:29

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Сергей Стречко

Директор из Полоцка требует пересчитать голоса и провести новые выборы.

Директор СШ № 10 Полоцка Сергей Стречко записал видеообращение к педагогам страны. Он требует пересчитать голоса и провести новые выборы, пишет tut.by.

— Уважаемые коллеги, директора. Сегодня на каждом из нас лежит очень большая ответственность, мы в ответе за все, что происходит у нас в стране. Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы, и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов. Я уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших, которые лежат в запечатанных пакетах, — заявляет Сергей Стречко.

- Я не хочу, чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10-й школы, я хочу с гордостью прийти 1 сентября на линейку.

Напомним, после выборов журналистам прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в витебской СШ № 44 после подсчета голосов. Чиновник заставляет учителей переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке. «Почему это надо делать нашими руками? Как нам смотреть в глаза людям?» — сокрушались учителя.

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