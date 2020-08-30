Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов 30.08.2020, 9:55

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Национальная символика появилась над многими районами.

Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов жителями города. Национальная символика сегодня появилась над многими районами столицы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня в Беларуси пройдет Марш мира и независимости. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.

С детальным планом выдвижения на Марш в Минске можно ознакомиться тут.

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