Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов
- 30.08.2020, 9:55
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Национальная символика появилась над многими районами.
Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов жителями города. Национальная символика сегодня появилась над многими районами столицы, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что сегодня в Беларуси пройдет Марш мира и независимости. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.
С детальным планом выдвижения на Марш в Минске можно ознакомиться тут.