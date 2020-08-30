закрыть
30 августа 2020, воскресенье, 10:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов

  • 30.08.2020, 9:55
  • 6,045
Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов

Национальная символика появилась над многими районами.

Утро в Минске началось с вывешивания бело-красно-белых флагов жителями города. Национальная символика сегодня появилась над многими районами столицы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня в Беларуси пройдет Марш мира и независимости. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.

С детальным планом выдвижения на Марш в Минске можно ознакомиться тут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции