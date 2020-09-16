Автор «Прессбола» Сергей Щурко переведен из ЦИП на Окрестина в СИЗО Жодино 16.09.2020, 19:58

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фото: belaruspartisan.by

Известный белорусский спортивный журналист осужден на 15 суток.

Как стало известно pressball.by, известный белорусский спортивный журналист и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко переведен из ЦИП на Окрестина в СИЗО в Жодино, передает pressball.by.

Щурко был задержан в понедельник, 14 сентября, и получил 15 суток по части 1 статьи 23.34 КОАП РБ: "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления".

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