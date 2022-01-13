Главные симптомы «омикрона»: чем он отличается от простуды? 13.01.2022, 8:59

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Мнение авторитетного британского эпидемиолога.

В течение почти двух лет миллионы представителей общественности отправляли ежедневные отчеты о состоянии здоровья в ZOE COVID Study, помогая нам отслеживать пандемию по мере ее развития. В частности, 480 млн отчетов, отправленных через приложение исследования, показали, что по мере развития вируса появляются и симптомы, которые он вызывает, пишет британский эпидемиолог, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Еще в 2020 году быстро выяснилось, что исходная и альфа-версии коронавируса вызывали три очень распространенных симптома — кашель, лихорадку и потерю обоняния. А также, по меньшей мере, 20 других признаков болезни. К ним относятся усталость, головные боли, одышка, мышечные боли и проблемы с желудочно-кишечным трактом и более необычные явления, такие как кожная сыпь и «ковидный язык».

Когда появилась дельта, мы заметили изменение наиболее часто встречающихся симптомов. Самые распространенные прежде признаки ковида, такие как одышка, лихорадка и потеря обоняния, потеряли в рейтинге. Симптомы простуды, включая насморк, боль в горле и постоянное чихание, стали более частыми, наряду с головной болью и кашлем, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Похоже, что омикрон продолжает тенденцию, заданную дельтой. Он вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь.

Мы рассмотрели отчеты о состоянии здоровья людей, которые сообщили о наличии у них COVID-19 в декабре, когда омикрон распространился по Великобритании, и сравнили их с данными на начало октября, когда доминирующим вариантом была дельта. Затем мы проверили результаты этого сравнения, проанализировав также данные небольшой группы участников, которым правительство сообщило, что у них положительные результаты ПЦР-тестов, и что у них подтверждено или подозревается заражение штаммом омикрон.

Наш анализ не показал существенной разницы в общем профиле симптомов дельта и омикрон, при этом и в октябре, и в декабре пятью основными симптомами были насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Но когда речь идет об общей распространенности симптомов, есть некоторые явные различия.

Например, аносмия (потеря обоняния или вкуса) в октябре была в первой десятке, но затем опустилась на 17-е место. То, что когда-то было ключевым показателем COVID, теперь наблюдается только у каждого пятого человека с положительным результатом. И, согласно нашим данным, менее трети людей (29%) когда-либо испытывали лихорадку, что также гораздо реже, чем мы видели в прошлом.

Важно отметить, что мы обнаружили, что только у половины людей, зараженных COVID-19, были какие-либо из трех классических симптомов: лихорадка, кашель или потеря обоняния, что позволяет предположить, что руководство по ПЦР-тестированию (которое предполагает, что вы должны пройти тест, если у вас есть один из этих трех симптомов) безнадежно устарело.

Чем опасен омикрон?

Этот новый вариант гораздо более заразен, чем предыдущие штаммы. Именно он вызвал всплеск случаев заболевания в Великобритании и других странах. И хотя пока неясно, столкнемся ли мы с масштабной волной госпитализаций из-за коронавируса, важно помнить, что даже если омикрон и дельта могут показаться многим из нас простудой, они все же могут убить или вызвать долгосрочные симптомы, которые нарушают повседневную жизнь, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или тех, кто не был вакцинирован.

До сих пор мы наблюдали большинство случаев среди молодежи, но теперь мы также видим рост числа заболеваний в более старших возрастных группах, в то же время общий уровень заражения остается таким же высоким. Недавний рост числа ковид-позитивных среди людей старше 75 лет вызывает беспокойство, но мы надеемся, что высокий уровень вакцинации в Великобритании среди пожилых и более уязвимых групп будет по-прежнему приводить к более легким симптомам и небольшому количеству госпитализаций. Основная проблема с омикроном больше связана с захлестнувшей Британию волной отсутствия на работе по болезни ключевого медицинского персонала.

Это омикрон или простуда?

По мере того, как мы приближаемся к разгару зимы здесь, в Великобритании, мы встречаемся с довольно неприятными разновидностями простуд, а также извечным гриппом. Данные приложения ZOE COVID Study говорят нам, что симптомы, вызванные текущими вариантами COVID-19, очень похожи на симптомы обычной простуды. Это означает, что невозможно точно понять, чем вы болеете, основываясь только на внешних признаках. Когда уровень заболевания коронавирусом так высок, новая боль в горле, насморк или необычная усталость должны рассматриваться как COVID-19 до тех пор, пока вы не пройдете тестирование.

Поскольку участники приложения ZOE COVID Study ежедневно регистрируют любые симптомы, которые у них появляются, а также любые результаты тестов на COVID, мы также можем отслеживать распространенность простудных заболеваний, не связанных с коронавирусом. Всего три месяца назад примерно каждый двенадцатый человек с новыми респираторными симптомами показывал положительный результат на COVID. Однако теперь, с приходом омикрона, около 50% «новых простудных заболеваний» — это, по сути, COVID.

Поэтому, если вы или член вашей семьи плохо себя чувствуете, есть большая вероятность, что это коронавирус, особенно, если вы часто чихаете и сопите. Вы должны оставаться дома и протестироваться, чтобы знать наверняка. Имейте в виду, что, хотя тесты с иммунохроматографическим анализом неплохи, особенно, если вы берете мазок из горла и носа, они все-таки менее чувствительны, чем ПЦР-тесты. Когда вы сделаете один ИА, попробуйте повторить его в последующие дни, так как единственный отрицательный результат иммунографических тестов не является гарантией того, что вы не инфицированы.

Наконец, независимо от пунктов в правительственном руководстве, подсказывающих, есть ли у вас COVID-19 или нет, если вы чувствуете себя плохо и имеете странные или простудоподобные симптомы, лучше оставаться дома. Лучше также избегать контактов и носить маску, если вы выходите на улицу, чтобы предотвратить распространение ваших микробов среди других людей, которые могут быть более уязвимыми.

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