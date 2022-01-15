Белорусских футболистов не пускают на сборы за границу 1 15.01.2022, 21:26

2,166

В чем причина?

Вся футбольная Европа готовится к сезону на сборах за рубежом: в Турции, Испании, Кипре, Португалии. Раньше так было и у белорусских клубов, но теперь им это запретило делать Министерство спорта и Федерация футбола. Там считают, что в Беларуси созданы великолепные условия для подготовки к сезону: уложены поля, построены манежи. Хотя это далеко не так, кажется, в этом году футбольные клубы принимают условия игры, пишет «Белсат».

Белорусские клубы делают вид, что никуда не собираются

Не пускают футбольные клубы за границу уже второй год. Если раньше об этом громко говорили, и некоторые команды – «Шахтер», «БАТЭ», «Рух» и минское «Динамо» – все же поехали за границу, то теперь представители белорусских клубов боятся даже говорить об этом вслух.

Более того, в этом сезоне на официальных сайтах клубов нет полной информации о подготовке к сезону, хотя раньше это было нормой. Ни один из белорусских клубов не заявил, что отправится на заграничный сбор.

План подготовки к сезону засекречен

Чемпион Беларуси – солигорский «Шахтер» – никак пока официально не обозначил желания выехать на заграничный сбор. Он начал готовиться к сезону в Солигорске, где провел первый спарринг против «Славии» и выиграл 3:0.

Публично об этом не говорит и второй клуб Беларуси – борисовский БАТЭ. Планы на межсезонье просто не публикуются на его официальном сайте.

Третий клуб страны – -столичный «Рух» – сообщает, что команда начнет готовиться в Минске, а потом поедет на сборы. Вот только куда, не сообщают.

Четвертая сборная Беларуси – «Гомель» – тоже вышла из отпуска и сообщила, что первые недели будет готовиться к сезону в Манеже в родном городе.

«Рух» объявил, что вместо Турции поедет в Пинск. Брестское «Динамо» за границу не собиралось: на это у команды просто нет денег. Жодинское «Торпедо» также готовится дома, после чего примет участие в традиционном турнире «Белазовец», который пройдет 31 января – 1 февраля и, кажется, станет главным турниром межсезонья.

В Жодино приедет половина высшей лиги: брестский «Рух», минское «Динамо», ФК «Минск», «Ислочь», «Арсенал», «Нёман» и «Слуцк».

Спортивный журналист: в Беларуси невозможно качественно подготовиться к сезону

Белорусский футбольный журналист, который сейчас в Беларуси, на условиях анонимности поделился с «Белсатом» своим мнением относительно сложившейся ситуации.

«Очевидно, руководителям белорусских клубов не хватает смелости и ресурсов противостоять Федерации и Министерству спорта. Сначала они подписывали письма за власть, теперь не едут за границу. Что они теряют? Прежде всего, качество подготовки: невозможно сравнивать условия в Турции и Беларуси. В Турции все сделано для профессиональной подготовки к сезону. В Беларуси таких условий нет и близко. И главное – дома белорусские клубы вынуждены вариться в собственном соку. За границей можно было играть с лучшими клубами Украины, Польши, Казахстана, России, Норвегии. Теперь этого просто не будет, и заменить такой опыт просто нечем. В том, что «Шахтер» три раза обыграет «Славию», а «Рух» – пять раз «Волну», толку немного, это ведет к дальнейшей деградации белорусского футбола», — полагает наш эксперт.

Бывший футболист Виталий Трубило долго играл за границей и в Беларуси, а теперь стал блогером. И вот что он говорит о запрете на иностранные сборы в интервью каналу «Чеснок»:

«Насколько знаю, пытаются или запрещать, или ограничивать иностранные сборы. Ведь из бюджета клубов это тянет много денег. Удовольствие дорогое. И люди, которые управляют нашим футболом, наверное, не видят в этом целесообразности. Хотя как бывший футболист я прекрасно понимаю, что это нужно. «Рух» собирается на сбор в Пинск?

Если в двух словах, то сбор в Турции – это кайф для футболиста. А сбор в Пинске – это страдания. Ведь там не созданы такие условия, как в Турции. А есть отсутствие естественных полей, морозы, отсутствие нормальных условий в смысле проживания и питания. Ну и отсутствие спарринг-партнеров: не думаю, что в Пинск приедет клуб из России, Украины или Норвегии», – отмечает Виталий Трубило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».