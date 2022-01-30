В Минске с «омикроном» начали госпитализировать новорожденных 30.01.2022, 13:26

Дети переносят болезнь тяжело.

COVID-19 у детей протекает так же, как и другая инфекция, но есть и свои особенности. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заведующая 13-м боксированным отделением детской инфекционной клинической больницы врач-инфекционист Алина Савенко.

Сейчас одно из отделений столичной детской инфекционной клинической больницы перепрофилировано на помощь маленьким пациентам с COVID-19. Там же находятся и их родители, которые осуществляют уход.

— В целом COVID-19 у детей протекает так же, как и другая инфекция. Может начинаться как с кишечных проявлений (рвоты, жидкого стула), так и с насморка и кашля, — рассказывает Алина Савенко. — Особых отличительных симптомов нет, COVID-19 может проявлять себя как и ОРВИ. Однако родители должны понимать, что у коронавирусной инфекции есть свои особенности. Маленький ребенок не скажет, что перестал чувствовать вкус или запах, он просто откажется от смеси или грудного молока и уйдет в обезвоживание. Крайне важно быть внимательным и постоянно наблюдать за ребенком в период болезни.

Также у коронавирусной инфекции у детей есть особенность — мультисистемный воспалительный синдром, который развивается после выздоровления. Так, может подняться температура, появиться сыпь, из других проявлений — покраснение губ и глаз. В таком случае, по словам специалиста, нужно срочно обращаться к врачу.

Медик отметила, чтобы защитить малышей от коронавируса в семье, взрослым необходимо сделать прививки. Когда мама с ребенком попадает в стационар, врач при сборе анализа интересуется, привиты ли члены семьи.

— Если не вакцинированы, то далее в диалоге следуют оправдания: «Мы не успели», «Мы боимся». Сейчас, находясь в больнице, они осознают, что лучше бы иммунизировались, тогда бы риск заболевания ребенка определенно снизился, — отмечает врач-инфекционист.

Напомним, доминирующий сегодня «омикрон» прежде всего, бьет по детям. И малыши переносят его зачастую тяжело. Так в клиниках Гомеля сейчас двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».