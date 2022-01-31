Врач: Белорусское здравоохранение может схлопнуться от «омикрона» 17 31.01.2022, 8:03

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иллюстрационное фото

Пациенты сильно помолодели.

Врач одной из областных белорусских больниц, который работает в «красной зоне», рассказал сайту Charter97.org о реальной ситуации с «омикроном» в Беларуси. По его словам, эпидемия этого штамма COVID-19 может иметь очень серьезные последствия для белорусской медицины:

— «Омикрон» показал, что намного заразнее всех предыдущих штаммов коронавируса. Вирус обзавелся очень цепкими шипами, которые позволяют ему легко проникать в клетку человека. Безусловно, стоит обращать внимание на какие-то элементарные средства защиты и гигиены, но я бы дал совет просто избегать скопления людей, потому что обычные тряпичные маски не так эффективны против этого штамма.

Отмечу, что пациенты сильно помолодели. Не секрет, что теперь болеют дети, даже новорожденные. Иногда очень тяжело болеют.

— В вашей больнице лежат заразившиеся «омикроном» дети?

— Да, есть несколько школьников младшего возраста, которых пришлось положить в стационар. Инфицированные дети обращаются регулярно. Школы сегодня превратились в настоящий рассадник инфекции. В этом и есть серьезное отличие «омикрона» от предыдущих штаммов. Если раньше дети выступали исключительно переносчиками вируса, то сегодня они вовсю болеют.

Просто страшно смотреть, когда у восьмилетнего ребенка появляется старческая одышка, начинаются боли в груди. Иногда инфекция бьет по кишечнику, начинается сильная рвота, у кого-то появляется сыпь.

Я не вирусолог, но абсолютно точно, что если сегодня дать вирусу развиваться именно среди детей, то следующий штамм может стать для них чем-то из разряда «уханьского» для старшего поколения, когда COVID-19 выкашивал стариков. Кроме того, родители не так охотно вакцинируют детей, что является большой ошибкой.

Если брать взрослых и старшее поколение — степень тяжести зависит от вакцинации. Те, кто не так давно привился, могут даже не заметить, что заразились «омикроном», так как после заражения этим штаммом довольно редко пропадают запахи и вкус. Однако невакцинированные получают полный «букет» симптомов: одышка, потеря голоса, головные боли, болят глаза, уши. Симптоматика самая разнообразная, что делает вирус особенно неприятным и опасным.

— Лукашенко предложил «каждому переболеть «омикроном», так как он довольно легко переносится». К чему может привести подобная стратегия реакции на эпидемию?

— Во-перых, этому человеку, который называет себя «главой государства», стоит подумать о детях.

Также были сделаны ошибочные выводы из заявлений ВОЗ. Я слышал, что многие публичные вирусологи заявляли, что все мы переболеем «омикроном» и не стоит по этому поводу переживать. Однако в странах, где привито более 70% населения, другая ситуация и они могут более легко относиться к ней.

Да, этот вирус не такой смертоносный, если во время предыдущих волн смертность была колоссальной, то сейчас люди выкарабкиваются. Однако мы получим огромное число тяжелых больных и давление на всю сферу медицины.

Беларусь плетется в хвосте рейтинга стран по количеству полностью привитых людей. Детская вакцинация — на еще более низком уровне. Сегодня в Европе признали, что от распространения «омикрона» поможет бустерная доза, третья. У нас же огромное количество людей, которые не привиты и первой.

Думаю, что если эта концепция будет реализована, то мы получим коллапс системы здравоохранения, она просто схлопнется. Многие из тех, кто не привился, попадет в больницу. Также расширяется круг пациентов — будут болеть дети. В сухом остатке стоит ожидать переполненные медицинские палаты. Никто не отменял отложенный удар, которым станет «постковидный синдром». Нас серьезно зацепит этим «хвостом».

Многие получат осложнения на внутренние органы: дыхательная система, почки, печень. Наша медицина может просто не управиться с такой волной, ведь не стоит забывать, что дефицит медперсонала растет с каждым днем.

Если брать не техническую, а моральную сторону, то подобные вещи может говорить только человек, который не был в «красных зонах» (костюмированные постановки — не в счет), не слышал, как задыхаются люди, не видел, как плачут родственники умерших, не смотрел в глаза сгорающих за несколько дней стариков.

Это трусливая позиция, не достойная главы государства.

Вот я врач, который работает с больными в «красной зоне». Мне тоже сегодня нужно заразиться, чтобы оставить пациентов на произвол судьбы? С этим «вирусологом» все понятно. Больше злят чиновники из Минздрава, которые сами когда-то давали клятву Гиппократа, носили белые халаты, а сегодня берутся за самые безумные идеи своего шефа.

— Насколько сегодня ощущается кадровый голод на примере вашей больницы?

— Не хватает людей на всех уровнях. Сегодня дыры пытаются заткнуть интернами, где-то начали привлекать студентов последнего курса, что сказывается на компетентности оказываемой помощи. Врачи устали, ведь условных передышек с начала 2020 года не было. Есть люди, которые работают без отпусков уже два года.

В прошлом году из-за политики в нашей больнице уволили лучших. Не продлили контракт тем врачам, которые посвятили работе в нашем медучреждении по несколько десятков лет.

Это просто идиотская политика, ведь соседние страны начали настоящую охоту за медиками. В Польше значительно облегчили прием на работу белорусских врачей, без проблем их берут на работу в Украине. Хорошие деньги предлагают за границей и медицинскому персоналу нижнего звена. Кадры вымываются, а какой-то серьезной замены не видно. Да, есть те, кто продолжает работать на «голом энтузиазме», но, как говорится, кушать тоже хочется.

Еще бы обратил внимание на проблему, о который не принято говорить — выросло число смертей от онкозаболеваний. Система здравоохранения находится в стрессовом состоянии уже более двух лет. Врачи заняты спасениями жизней в «красных зонах». Онкологические отделения порой передают под ковидные палаты, да и люди не так охотно идут в больницы, которые стали напоминать «чумные бараки». Все это приводит к тому, что мы перестали диагностировать онкологии на ранних стадиях. Дошло до такого, что некоторых пациентов с диагностики просто отправляют умирать, так как ничего поделать уже нельзя.

— Как сегодня защитить себя и своих близких в условиях ?

— В первую очередь — вакцинация. Привейтесь сами и привейте своих детей. Из своего опыта могу сказать, что «Спутник V» неплохо себя зарекомендовал. Да, у меня самого предвзятое отношение ко всему российскому, но тут нужно признать, что эта вакцина ничем не хуже западных.

Также давайте смотреть на опыт передовых стран — нужна ревакцинация. Если вы уже привились двумя дозами — делайте бустер. «Омикрон» можно перенести на ногах, если вы привиты третьей дозой.

Как бы банально не звучало — нужен локдаун. Ведь заразность нового штамма в разы выше. Маски уже не так хорошо помогают, социальная дистанция — также. Нужно именно прекратить постоянно находиться в скоплениях людей. По возможности — работать удаленно, есть возможность — не пускайте детей в школу, так как они сегодня также находятся в зоне риска.

Если вы боитесь ввести в стране локдаун — есть европейская практика с паспортами вакцинации. Захотел в кинотеатр, торговый центр или ресторан — предъяви свидетельство о вакцинации.

— Может ли сегодня проблемы со здравоохранением в стране стать протестным триггером?

— Немного перефразирую: новым протестным триггером могут стать проблемы с головой одного пациента. Очевидно, что проблемы со здравоохранением подливают масло в общий костер народного недовольства.

Многие люди потеряли родных и близких, кто-то сам тяжело болеет или получил серьезные осложнения от COVID-19, а в это время по телевизору нам предлагают всем заразиться вирусом. В 2020 году ковидное безумие также стало одной из причин, почему люди вышли на улицы. Здоровый человек, как минимум, учел бы этот фактор и перестал предлагать подобные эксперименты. Тем более, когда сегодня речь идет о здоровье детей. Своим внукам, думаю, он не желает того, что сегодня переживают маленькие белорусы, попавшие с «омикроном» в больницы.

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