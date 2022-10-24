В Великобритании впервые за тысячелетие родился дикий зубр 2 24.10.2022, 14:20

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Фото: Donovan Wright

Животное родилось в заповеднике графства Кент.

Как сообщает The Guardian, еще в июле три самки зубров были выпущены в заповедник графства Кент на юго-востоке Англии.

В начале осени молодая самка на несколько дней исчезла из поля зрения смотрителей, а 9 сентября – потрясла их. Рейнджеры обнаружили не трех диких зубров, а четырех.

Смотрители не знали о том, что молодая самка была беременна, так как европейский зубр (Bison bonasus) умеет скрывать беременность, чтобы защититься от хищников.

Рейнджеры рады сообщить, что детеныш европейского зубра чувствует себя хорошо: он бегает и катается в пыли, копируя взрослых зубров.

Специалисты по дикой природе также собираются привезти в заповедник зубра из Германии в надежде на то, что у маленького чуда-зубра появится брат или сестра.

Из-за смерти королевы Елизаветы II новость о рождении детеныша бизона отложили. Команда решила сделать это из-за национального траура, а также чтобы успеть проверить здоровье животного.

Проект является результатом сотрудничества зоозащитных организаций Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust. Они надеются продолжить возрождать популяцию европейских зубров в Великобритании.

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