«Спящие красавицы»: ученые нашли животных, которые не стареют 9.10.2022, 10:15

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Их биологические часы устроены удивительным образом.

Тихоходки — настоящие чемпионы выживания: они способны перенести 10 дней в открытом космосе, провести больше 30 лет без воды и еды и не погибнуть, получив дозу облучения, в несколько раз превосходящую смертельную для всех остальных животных. Вероятно, единственное, что могло помешать им стать доминирующей формой жизни на Земле, — крайне малые размеры (самые крупные тихоходки достигают всего полутора миллиметров в длину) и небольшой срок жизни, обычно не превышающий пары лет, пишет Journal of Zoology.

Впрочем, ко второму утверждению отныне придется делать поправку: срок активной жизни, проведенной за размножением и сбором микроскопической добычи — водорослей, коловраток и даже других тихоходок. Если же по каким-то причинам тихоходка впадает в состояние анабиоза, то может просуществовать десятки лет и как ни в чем не бывало вернуться в нормальное состояние, как только внешние условия придут в норму.

Еще в 2019 году ученые показали, что высушенные тихоходки не стареют: вне зависимости от того, сколько времени они проводили в состоянии анабиоза, срок их активной жизни не менялся. Теперь та же команда обнаружила, что аналогичный эффект имеет и замораживание тихоходок: несмотря на то что понижение температуры и влажности вызывает разные изменения в живых клетках, тихоходки научились одинаково успешно справляться и с тем, и с другим.

Чтобы это выяснить, исследователи заморозили примерно 500 тихоходок при температуре минус 30 градусов Цельсия. Это существенно выше максимально низкой температуры, которую могут пережить тихоходки (они могут провести восемь часов при температуре минус 271 градус Цельсия, что близко к абсолютному нулю), но зато позволило ученым при меньших усилиях несколько раз размораживать и замораживать животных, пока те не погибли. Сравнив продолжительность активной жизни таких тихоходок с теми, что содержались при нормальной комнатной температуре, ученые обнаружили, что сроки их жизни достоверно не отличались.

Иными словами, при полном замерзании биологические часы тихоходок останавливаются, чтобы запуститься вновь только с возвращением к нормальной жизни. Ученые сравнили подопытных животных со сказочной Спящей красавицей: как и зачарованная принцесса, тихоходки могут проспать долгие годы, но проснуться такими же, не постарев и на минуту.

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