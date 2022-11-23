На политзаключенного Леонида Судаленко давит администрация колонии 23.11.2022, 22:01

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Леонид Судаленко

Правозащитник находится в заключении с 27 января 2021 года.

Политзаключенный, правозащитник, лауреат премии «Хартии-97» Леонид Судаленко находится под давлением администрации колонии.

Правозащитник находится в заключении с 27 января 2021 года. Супруга Леонида поделилась его последними новостями:

«Письма не отдают. Разве что мои письма до него доходят раз в месяц. С сентября его сделали «нарушителем» со всеми вытекающими (лишение краткосрочного свидания, лишение права делать покупки в магазине). Леонид продолжает писать жалобы по своему делу, так как всплыли определенные обстоятельства, но все это безуспешно при действующей власти».

Напомним, 3 ноября 2021 года правозащитников «Вясны» Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу приговорили к трем и двум с половиной годам лишения свободы соответственно. Суд проходил в закрытом. В сентябре Татьяну освободили по помилованию.

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