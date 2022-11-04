У политзаключенной Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем

У политзаключенной Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем1
- 4.11.2022, 12:15
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Ее перевели из Минска в СИЗО Гомеля.
Отец политзаключенной журналистки Ксении Луцкиной Олег Луцкин рассказал «Народнай волі», что его дочь перевели из Минска в СИЗО Гомеля.
За время нахождения за решеткой у Ксении сильно ухудшилось состояние здоровья: обострилась бронхиальная астма, увеличивается опухоль в мозгу — в 2014-ом году женщине сделали операцию и удалили две опухоли в голове.
- Со здоровьем все плохо. Болезнь не отступает, потому у нее постоянные головные боли, трясутся руки и ноги.
Когда еще была в Минске в СИЗО, Ксении обещали дополнительное медицинское обследование, но обещания так словами и остались. Сказали: возможно, в Гомеле сделают МРТ. Одним словом, может сделают, а может и не сделают..., - рассказал Олег Луцкин.
Напомним, что в сентябре бывшую журналистку БТ Луцкину приговорили к 8 годам колонии.
Поддержать Ксению: СИЗО-3, 246003, Гомель, Книжная, 1А, Ксении Олеговне Луцкиной.