Илон Маск показал, как обезьяна печатает силой мысли 3.12.2022, 20:12

Опыты на людях обещают через полгода.

Компания Neuralink занимается разработкой интерфейсов для подключения человеческого мозга к компьютерам. Это позволит людям с ограниченными возможностями снова общаться с окружающими и восстановить двигательную активность конечностей, пишет devby.io. Neuralink проводит эксперименты с животными и подала заявки американским регуляторам для проведения тестов на людях.

По данным Bloomberg, компания предлагает высокоинвазивную технологию подключения человека к компьютеру. Для проведения операции необходимо вскрывать череп и интегрировать мини-электроды в ткани мозга. Специалисты компании работают над тем, чтобы имплантируемая техника не вызывала отторжения в течение длительного времени. Также Neuralink работает над глазными имплантами, которые позволяют восстановить зрение, и решениями по восстановлению подвижности пациентов с поврежденным спинным мозгом.

Создание интерфейса мозг-компьютер может обеспечить общение с окружающими силой мысли людям с различными нарушениями, например, теми, кто восстанавливается после инсульта или страдает от бокового амиатрофического склероза. Во время презентации компания показала возможность «телепатической печати» текста: обезьяна силой мысли набирала текст на компьютере. Устройство преобразовывало нейронные импульсы в данные, которые может интерпретировать компьютер.

Во время эксперимента обезьяна могла отслеживать клавиши, которые Neuralink подсвечивала желтым на экране. Вживленный ей чип N1 регистрирует активность мозга, чтобы контролировать перемещение курсора по экрану. «Мы хотим быть предельно осторожными и уверенными в том, что это хорошо работает до того, как подключать устройство к человеку», — заявил Илон Маск. Компания уже подала большую часть необходимых документов в Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и примерно через шесть месяцев начнет испытания нейроинтерфейса на людях.

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