Альфред Кох: Большую войну Путин вести не в состоянии, а маленькую проиграет 4 20.02.2022, 14:59

4,648

В чем хитрость ловушки, в которую загнал себя хозяин Кремля?

Чем дальше Путин сам себя закручивает в эту воронку под названием "Ой, держите меня, я сейчас нападу, немедленно выполните все мои условия, а то я за себя не отвечаю", тем сложнее ему будет в нужный момент дать задний ход, пишет бывший вице-премьер России Альфред Кох.

Потому что все больше "пацанов" начинает верить, что он действительно нападет. И если он теперь не нападет, то "пацаны" подумают, что он "зассал". А это полный "зашквар" и потеря лица. И начало развала путинской вертикали, которая вся основана на мифе о "непобедимости" вождя.

Поэтому чем дольше он держит фасон и нагнетает, тем сложнее ему остановиться и не напасть, даже если он изначально и не собирался нападать.

Он ведь как поначалу думал: "Пригрожу, а западники склеются и отползут. Куда им против меня? Я парень "духовитый" и "дерзкий", а они – "фуфлыжники" и "ссыкуны".

"А они все не склеиваются и не склеиваются. А остановиться я уже не могу"...

PS. Вот что я подумал: если правда, что ВСУ стали значительно сильнее, то ловушка, в которую сам себя загнал Путин, состоит в том, что большую войну он долго вести не в состоянии, а маленькую проиграет. Остается блицкриг, а это слишком большой риск. И он это понимает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».