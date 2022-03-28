Ирпень освобожден от российских оккупантов 5 28.03.2022, 16:56

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Об этом сообщил мэр города.

Город Ирпень в Киевской области освобожден от российских войск.

Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.

По его словам, сейчас проходит зачистка города.

«Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина», - заявил Маркушин.

Напомним, в бою под Ирпенем погиб белорусский доброволец Дмитрий Апанасович.

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