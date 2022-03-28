Ирпень освобожден от российских оккупантов

Ирпень освобожден от российских оккупантов5
- 28.03.2022, 16:56
- 15,460
Об этом сообщил мэр города.
Город Ирпень в Киевской области освобожден от российских войск.
Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин.
По его словам, сейчас проходит зачистка города.
«Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина», - заявил Маркушин.
Напомним, в бою под Ирпенем погиб белорусский доброволец Дмитрий Апанасович.