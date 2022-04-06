На дне озера в Гватемале обнаружили город древней цивилизации майя 4 6.04.2022, 16:00

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Он мог быть построен примерно в V веке до н. э.

Команда ученых из шести стран обнаружила на дне крупнейшего в Гватемале озера Атитлан город древних майя. Об этом пишет мексиканская газета El Milenio.

Озеро, на дне которого обнаружен город, занимает возникшую после извержения вулкана котловину. Ее высота — более 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений нашли на глубине от 12 до 20 метров.

Специалисты считают, что город мог быть построен примерно в V веке до н. э. на острове, располагавшемся в акватории озера. Его площадь могла достигать примерно 60 тыс. кв. метров. Предположительно, остров, а вместе с ним и поселение, ушли под воду из-за тектонической активности.

В будущем в районе озера Атитлан может быть создан музей, где посетители смогут увидеть цифровую модель древнего города.

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