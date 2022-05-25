Найдена частота, на которой люди слышат под водой не хуже тюленей 1 25.05.2022, 14:59

Какой особенностью обладает человеческий слух?

Новое исследование, проведенное датскими специалистами, показало, что люди, слух которых в ходе эволюции оказался лучше приспособлен для жизни на суше, а не в воде, все же не утратили способности хорошо слышать подводные звуки. Статья об этом опубликована в журнале Hearing Research.

С 1950-х годов уже предпринимались неоднократные попытки изучить работу человеческого уха под водой. Военные США, например, были заинтересованы в том, чтобы понять, как подводные взрывы влияют на водолазов. Однако в целом тесты были слишком уж разнородными и проводились по самой разной методике. Некоторые испытуемые проходили тесты в водолазном снаряжении, другие — в неопреновых шапочках, третьи — в масках для дайвинга, наполненных воздухом, — и все это могло сильно влиять на слух испытуемых. В новом исследовании, проведенном экспертами в области слуха животных из Университета Южной Дании, в котором приняли участие 7 человек и ряд морских млекопитающих, средний порог слышимости для человека под водой был определен на уровне 71 дБ, причем пороговой частотой при этом были признаны 500 Гц. «Это на 26 дБ ниже, чем выходило согласно предыдущим исследованиям, поэтому мы должны заключить, что люди слышат под водой значительно лучше, чем наука считала до сих пор, — утверждает один из авторов статьи, Якоб Кристенсен-Далсгаард. — И фактически до порога в 500 Гц человеческий слух под водой может сравниться с такими водными животными, как бакланы и тюлени». Однако при этом необходимо иметь в виду, что тюлени и дельфины, в отличие от людей, могут слышать под водой и такие звуки (в ультра- и инфрадиапазоне), которые недоступны человеческому уху.

Предыдущие исследования позволили предположить, что человеческое ухо под водой работает за счет так называемой костной проводимости; т.е. звуковые волны передаются через череп. Эта гипотеза была основана на высоких порогах слышимости, получаемых в прежних исследованиях. «Но мы считаем, что за усиление звуков, делающее наше ухо более чувствительным под водой, отвечает прежде всего резонанс в воздушной камере в среднем ухе. Мы это показали также в предыдущих своих исследованиях слуха бакланов, черепах и лягушек», — поясняет Кристенсен-Далсгаард. Другой особенностью человеческого слуха в воде оказалась неспособность людей к пространственному разрешению звуковых сигналов — это при том, что в воздухе человек способен определять направление прихода звуков с точностью до нескольких градусов. В воде обычная погрешность — до 90°. Все это происходит из-за разной скорости звуков в жидкой среде и в атмосфере — в воде этот параметр в четыре раза выше, а значит, разница по времени прихода звуковых сигналов гораздо меньше.

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